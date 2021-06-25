Экономика 40 минут назад

Минэкономики начнет второй этап борьбы с теневой занятостью с 1 июля

Второй этап предполагает инспекции с целью выявления работодателей, у которых высокие риски использования незадекларированных работников

Фото: facebook.com/dsp.gov.ua Фото: facebook.com/dsp.gov.ua
Фото: facebook.com/dsp.gov.ua

Министерство экономического развития начнет второй этап борьбы с теневой занятостью 1 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Согласно сообщению, с 1 июля Государственное агентство труда совместно с Государственной налоговой службой начнет инспекции с целью выявления работодателей, использующих незадекларированную труд, и стимулирования их к переходу к формальным трудовым отношениям. Мероприятия будут проходить в соответствии с Национальным планом совместных действий по снижению уровня незадекларированного труда на 2021 год.

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"Незадекларированный труд наносит значительный вред обществу. Люди, которые соглашаются на неофициальную занятость, ставят себя в ненадежное и опасное положение, поскольку лишены защиты своих социально-трудовых прав. В частности, это право на нормированный рабочий день и безопасные условия труда, право на больничные и отпуск, кроме того, человека могут уволить в любой момент. На сегодня количество таких работников составляет более 3 миллионов. Наша задача их защитить", — сказано в сообщении со ссылкой на первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Алексея Любченко.

Национальный план совместных действий по снижению уровня незадекларированного труда на 2021 год включает два этапа:

— информационную кампанию о преимуществах официального трудоустройства и рисках использования незадекларированного труда;

— инспекционную кампанию среди работодателей, которые имеют высокий риск использования незадекларированного труда.

Во время первого этапа, который длился 6 месяцев, инспекторы труда проинформировали более 62 тыс. работодателей и их работников о преимуществах официального трудоустройства. В частности, в сферах торговли было проинформировано 36 тыс. человек, сельского хозяйства — 6 тыс. человек, транспорта — 5 тыс. человек, организации питания — 3 тыс. человек.

С 1 июля начинается второй этап кампании. Теперь в поле зрения будут работодатели, которые не отреагировали на длительную информационную кампанию и продолжают уклоняться от декларирования наемных работников.

В соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины размер санкции за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных плат, что в 2021 году соответствует 60 000 грн. В то же время совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, и будет составлять 180 000 грн.

Напомним, во втором квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырос на 1,3% — до 9,9% с 8,6% в первом квартале.

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