В Украине 30% земельного банка работает в "тени" — глава Минагрополитики

Желание Кабинета министров Украины вдвое увеличить сумму фиксированного налога для IV группы плательщиков приведет к тенизации аграрного сектора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

"Усиление налогообложения тех, кто и так платит, и отсутствие политики детенизации загоняет добросовестных фермеров в тень, а бюджет получит негативную динамику в долгосрочной перспективе", — написал глава Минагрополитики.

По словам Лещенко, в Украине нужно выводить землю из теневого рынка с помощью установления минимального налогового обязательства с гектара.

"Теневой рынок — это 30% всего земельного банка страны, и именно там существует достаточный резерв для пополнения поступлений в бюджеты всех уровней. Только заставив платить налоги тех, кто сейчас от них уклоняется, государство получит право говорить об увеличении налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков", — подчеркнул Лещенко.

Как сообщалось ранее, в 2021 году посевная кампания в Украине началась позже на две недели, чем за год до этого.

По прогнозам Минэкономики в 2021 году аграрии могут собрать урожай зерновых на уровне 75,1 млн тонн, что на 14,6% выше показателей прошлого года и может превысить рекордные показатели 2019 года, когда удалось собрать 75 млн тонн.

Однако, кроме не слишком благоприятных погодных условий, фермеры могут столкнуться с высокой ценой на топливо из-за дефицита данных ресурсов, что может повлечь за собой дополнительные затраты, которые вполне могут отразиться на формировании стоимости хлебобулочных изделий.

Аналитики не исключают подорожания хлебобулочных изделий на 5-10% уже осенью 2021 года.

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