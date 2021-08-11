Украина безболезненно сможет расплатиться с госдолгом — министр экономики

В сентябре текущего года Украина безболезненно проведет пиковые выплаты по государственному долгу.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко, передает "Интерфакс-Украина".

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"В июле мы провели значительный транш долговых платежей. Готовимся к сентябрю, но я вижу, что средства есть", — заявил глава Минэкономики.

При этом Любченко отметил перевыполнение плана по поступлениям в доходную часть госбюджета со стороны Государственной налоговой службы, выполнение росписи по доходам со стороны Государственной таможенной службы.

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По его словам, "заимствования осуществляются эффективно".

"При том что Украина выполнила все целевые ориентиры. Из того, что в зоне моей ответственности, то Верховная Рада даже приняла в первом чтении законопроект о корпоративном управлении. Это огромный шаг вперед. Кроме того, МВФ утвердил решение о крупнейшем в истории распределении СДР (специальные права заимствования, Special Drawing Rights, SDR. — Delo.ua), из которых украинская часть составляет около $2,7 млрд. Это, в частности, позволит безболезненно осуществить долговые выплаты Украины в сентябре 2021 года", — пояснил Любченко.

Напомним, по состоянию на 30 июня государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2514,36 млрд грн, или 92,52 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что, по данным Счетной палаты, на обслуживание госдолга в первом квартале нынешнего года ушла каждая седьмая гривня доходов государственного бюджета.

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