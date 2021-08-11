Украина безболезненно сможет расплатиться с госдолгом — министр экономики

В сентябре текущего года Украина безболезненно проведет пиковые выплаты по государственному долгу.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко, передает "Интерфакс-Украина".
"В июле мы провели значительный транш долговых платежей. Готовимся к сентябрю, но я вижу, что средства есть", — заявил глава Минэкономики.
При этом Любченко отметил перевыполнение плана по поступлениям в доходную часть госбюджета со стороны Государственной налоговой службы, выполнение росписи по доходам со стороны Государственной таможенной службы.
По его словам, "заимствования осуществляются эффективно".
"При том что Украина выполнила все целевые ориентиры. Из того, что в зоне моей ответственности, то Верховная Рада даже приняла в первом чтении законопроект о корпоративном управлении. Это огромный шаг вперед. Кроме того, МВФ утвердил решение о крупнейшем в истории распределении СДР (специальные права заимствования, Special Drawing Rights, SDR. — Delo.ua), из которых украинская часть составляет около $2,7 млрд. Это, в частности, позволит безболезненно осуществить долговые выплаты Украины в сентябре 2021 года", — пояснил Любченко.
Напомним, по состоянию на 30 июня государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2514,36 млрд грн, или 92,52 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что, по данным Счетной палаты, на обслуживание госдолга в первом квартале нынешнего года ушла каждая седьмая гривня доходов государственного бюджета.
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