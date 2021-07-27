Госдолг Украины в июне увеличился на $1 млрд

По состоянию на 30 июня государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2514,36 млрд грн, или 92,52 млрд долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

В течение июня сумма государственного и гарантированного государством долга уменьшилась в гривневом эквиваленте на 2,36 млрд грн, а в долларовом эквиваленте — увеличилась на 1 млрд долларов.

В частности, внешний долг Украины составлял на конец июня 1476,69 млрд грн (58,74% от общей суммы госдолга), или 54,34 млрд долларов, а внутренний долг — 1037,67 млрд грн (41,27%), или 38,18 млрд долларов.

Госдолг Украины на отчетную дату составлял 2224,82 млрд грн (88,48% от суммы государственного и гарантированного государством долга), или 81,87 млрд долларов, из чего внешний долг — 1223,67 млрд грн, или 45,03 млрд долларов, а внутренний — 1001,15 млрд грн, или 36,84 млрд долларов.

Гарантированный государством долг Украины на конец июня составлял 289,54 млрд грн, или 10,65 млрд долларов, из чего внешний долг — 253,03 млрд грн, или 9,31 млрд долларов, а внутренний долг — 36,52 млрд грн, или 1,34 млрд долларов.

Напомним также, что, по данным Счетной палаты, на обслуживание госдолга в первом квартале нынешнего года ушла каждая седьмая гривня доходов государственного бюджета.