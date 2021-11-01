Резникова назначат министром обороны, Верещук — министром оккупированных территорий

Депутатская фракция "Слуга Народа" поддержала выдвижение народного депутата Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а Алексея Резникова на должность министра обороны Украины.

Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук в своём телеграмм-канале.

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"Депутаты от "Слуги народа" поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины", — написала Юлия Полийчук.

Как сообщалось, до этого Резников занимал должность вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которую в дальнейшем займёт народный депутат Ирина Верещук.

Вместе с тем Юлия Полийчук проинформировала, что народным депутатом вместо Ирины Верещук станет Сергей Кострийчук.

"После голосования о назначении Ирины Верещук на должность вицепремьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к фракции "Слуга Народа" присоединится 140-й номер избирательного списка партии Сергей Кострийчук. Сергей Кострийчук в нашей команде с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году — член Высшего Совета партии, в 2021 — председатель Контрольно-ревизионной комиссии", — уточнила Юлия Палийчук.

Напомним, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский написал заявление об отставке по собственному желанию.

Отметим, ранее заявление об отставке также написал министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.