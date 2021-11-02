Политика 20 минут назад

СМИ рассказали о кандидате на должность первого вице-премьера Юлии Свириденко

Она работает в Офисе президента и входит в ТОП-20 наиболее влиятельных женщин в Украине по версии журнала "Фокус"

Юлия Свириденко. Фото: "Фокус" Юлия Свириденко. Фото: "Фокус"
Юлия Свириденко. Фото: "Фокус"

Кандидатом на должность первого вице-премьер-министра и министра экономики, которую оставляет Алексей Любченко, является заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.

Об этом сообщает издание "Фокус".

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По данным "Фокуса", кандидатура Свириденко в ближайшее время должна быть предложена Верховной Раде.

Одним из ключевых преимуществ Свириденко, которую накануне утвердила фракция "Слуг народа", называют понимание специфики работы с иностранными инвесторами и современный взгляд на вопросы стимулирования экономики Украины.

Авторы напоминают, что Свириденко родилась и долгое время работала в Чернигове. По образованию — экономист. В 2008 году окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет. Кроме основного образования Свириденко также обучалась на различных последипломных программах.

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После окончания университета Юлия Свириденко в 2008 году начала работать экономистом по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО "АМП" в Киеве (компания работает на рынке недвижимости). Через три года — в 2011 году — Юлия Свириденко покинула компанию, так как была назначена главой постоянного представительства Чернигова в городе Уси в Китае. На своем посту Юлия занималась привлечением китайских инвесторов в Украину. По результатам работы представительства в Чернигове было зарегистрировано предприятие "Эко-Втор" со 100% иностранными инвестициями.

На госслужбу Свириденко перешла в 2015 году, став сначала советником главы Черниговской ОГА, а с августа 2015 года — начальником департамента экономического развития в этой же администрации. С сентября 2017 года была и. о., а с 2018 года — первым замглавы Черниговской ОГА, несколько месяцев исполняла обязанности губернатора региона. За время ее деятельности, писали СМИ, в период с 2015 по 2017 год на разных должностях в Черниговской ОГА в экономику области поступило более 340 миллионов долларов США прямых иностранных инвестиций (их общий объем составил 430 миллионов долларов). По темпу роста инвестиций в 2017 году область заняла первое место в Украине.

В 2019 году, пишет издание, Свириденко пригласили в Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства на должность замминистра, а затем с июля 2020-го — первого заместителя. В ее обязанности входило формирование и реализация государственной политики в сфере труда и занятости населения, а также в сфере промышленной и ценовой политики.

С декабря 2020 года Свириденко работает в Офисе президента на должности заместителя руководителя, где занимается экономическими вопросами, связями с инвесторами. Она также занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста Украины в 2021-2022 годах.

Кроме того, с декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу. В июне-сентябре Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С марта 2020 по февраль 2021-го входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.

Журнал "Фокус" включил ее в список ТОП-100 наиболее влиятельных женщин в Украине под №13.

"Большой объем задач, с которыми успешно справляется Свириденко в Офисе, а также современный подход и применение в управлении ведущих мировых практик стали одними из основных критериев, благодаря которым было принято решение предложить Юлии Свириденко возглавить Минэкономики и занять должность первого вице-премьер-министра. Сможет ли широкий спектр ее компетенций, опыт работы в госсекторе и с иностранными инвесторами убедить парламентский зал в необходимости поручить ей одну из ключевых позиций в правительстве, покажет голосование на одной из ближайших пленарных недель", — резюмирует издание.

Напомним, в ноябре в Кабмине начались большие ротации. 1 ноября в отставку подали 2 вице-премьера — Алексей Резников и Олег Уруский. При этом Алексея Резникова уже решено назначить министром обороны, а на должность, которую он оставил (вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий) — Ирину  Верещук.

2 ноября с должности первого вице-премьера и министра экономики подал в отставку Алексей Любченко.

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