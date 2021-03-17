Политика 40 минут назад

Зеленский назначил замглавы ОП своего главного протоколиста

Ранее Брусило отработал в департаменте госпротокола и церемониала почти весь срок Порошенко

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило заместителем главы Офиса президента. Об этом говорится в указе главы государства №101 от 17 марта.

Напомним, Брусило был еще 16 сентября 2014 года назначен заведующим отдела главного департамента государственного протокола и церемониала Администрации президента при Петре Порошенко.

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После прихода к власти Зеленского он продолжил выполнять данную функцию. 4 ноября 2020 года Зеленский переименовал департамент в службу государственного протокола и церемониала ОП. Тогда же была упразднена должность первого замглавы офиса.

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Отметим, что на сегодня у главы ОП Андрея Ермака уже девять заместителей — кроме Брусило, это Олег Татаров, Роман Машовец, Игорь Жовква, Юрий Костюк, Кирилл Тимошенко, Андрей Смирнов, Юлия Соколовская и Юлия Свириденко. Руководителем аппарата офиса является Алексей Днепров.

Последней была назначена Свириденко в декабре 2020 года. Тогда из президентского офиса уволилась заместительница Ермака Юлия Ковалив, курировавшая экономические вопросы.

Перед этим Свириденко была уволена по собственному желанию с должности первого замминистра экономики.

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