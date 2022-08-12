Мінекономіки створило експертний штаб зі стимулювання бізнесу: хто до нього увійшов

Міністерство економіки створило Економічний штаб, до якого долучилися провідні українській експерти. Як зазначається у повідомленні відомства, ініціатором створення такого інтелектуального центру був президент Володимир Зеленський.

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Очолила ж його перша віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлії Свириденко, яка до цього також працювала в Офісі президента заступницею голови та очолювала Раду зі сприяння розвитку малого підприємництва.

Вказано, що штаб під її проводом буде займатися питаннями бронювання і закордонних відряджень співробітників комерційних підприємств; пришвидшення руху товарів на митниці для збільшення фізичних обсягів експорту; стимулювання аграрного бізнесу в умовах нестабільності через військові ризики; страхування воєнних ризиків для підвищення ділової активності; та робочих місць для людей, які втратили їх через війну.

"Відразу хочу запевнити: Економічний штаб створений не для розмов, а для дій. Перш за все - для оперативного вирішення тактично-економічних викликів країни, яка воює. І перші результати будуть вже незабаром. Але і стратегічні питання будуть підійматися, їх основа закладатиметься вже зараз. Бо незабаром прийде час переможного миру - час відновлення країни. І фундамент для цього вже має створюватись", – зазначила Свириденко.

Штаб збиратиметься кожного тижня, щоб оцінити результати роботи та напрацювати нові рішення для оперативних питань.

Серед експертів, які долучаться до об’єднання, названі:

• Анатолій Амелін - український підприємець, громадський діяч, співзасновник і директор економічних програм "Українського інституту майбутнього";

• Роман Бондар - голова Korn Ferry - міжнародної компанії у сфері управлінського консалтингу, що має спеціалізацію на питаннях організації, трансформації бізнесу та пошуку співробітників;

• Сергій Гайдайчук - президент CEO Club Ukraine;

• Катерина Глазкова - виконавчий директор Спілки українських підприємців;

• Юрій Голик - координатор програми "Велике будівництво";

• Юрій Городніченко - голова Міжнародної академічної ради Київської школи економіки (KSE), професор у Департаменті економіки Каліфорнійського університету Берклі;

• Єгор Григоренко - член ради директорів Київської школи економіки, партнер Deloitte, керівник департаменту консалтингу Deloitte в Україні;

• Андрей Длигач - генеральний директор групи компаній Advanter Group, професор Київської школи економіки;

• Олександр Кравченко - керуючий партнер McKinsey & Company в Україні, також член ради директорів КШЕ;

• Кирило Криволап - виконавчий директор Центру економічного відновлення, радник прем'єр-міністра;

• Денис Кудін - перший заступник міністра економіки;

• Михайло Кухар - керуючий партнер та старший економіст Ukraine Economic Outlook;

• Тимофій Милованов - президент КШЕ, радник голови Офісу президента, голова наглядової ради державного концерну "Укроборонпром";

• Валерій Пекар - український підприємець і громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, Львівської бізнес-школи УКУ, віце-президент УСПП, президент компанії "Євроіндекс";

• Владислав Рашкован - заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді;

• Олександр Роднянський - член наглядової ради Ощадбанку, професор Кембриджського університету;

• Кирило Тимошенко та Ростислав Шурма - заступники голови Офісу президента;

• Гліб Вишинський - виконавчий директор Центру економічної стратегії;

• Богдан Ярмоленко - керуючий партнер EY в Україні.