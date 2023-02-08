"Новая почта" выходит на рынок Литвы

Украинская логистическая компания "Новая почта" продолжает экспансию в ЕС и планирует приступить к работе в Литве. В середине марта 2023 первое отделение откроют в Вильнюсе.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Украинцы в Литве смогут воспользоваться полным спектром услуг украинской компании.

"Уже с середины марта вы можете отправлять родным в Литву и получать от них посылки, документы, грузы", - говорится в сообщении.

В "Новой Почте" добавляют, что первое грузовое отделение откроют в Вильнюсе, в котором можно отправлять и получать из Украины все весом до 1000 кг.

Адрес: Вильнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.

Точную дату открытия первого отделения Nova Post в Вильнюсе компания обещает сообщить в ближайшее время.

Ранее "Новая почта" открыла в Варшаве первое грузовое отделение Nova Post, принимающее отправку до 1000 кг.

В 2022 году "Новая почта" за 3 месяца открыла в Польше 18 собственных отделений в крупнейших польских городах: 6 отделений Nova Post в Варшаве, по 2 отделения в Кракове, Люблине, Гданьске, Вроцлаве, Познани и по одному - в Жешуве и Лодзи .

Адреса и график работы отделений Nova Post в Польше можно узнать по этой ссылке .