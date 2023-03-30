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"Новая почта" запустила услугу адресного забора в Польше: как это работает
Теперь клиенты "Новой почты" могут вызвать курьера на любой польский адрес, чтобы отправить документы или посылки до 30 кг в Украину. Логистическая компания запустила услугу адресного забора в Польше.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Услуга работает по всей территории Польши, даже в тех городах, где нет отделений Nova Post. Стоимость вызова курьера – 43 грн (5 PLN), которые оплачиваются дополнительно к услуге доставки.
Чтобы заказать адресный забор, необходимо:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Заполнить заявку на сайте .
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Оплатить доставку на сайте.
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Проверить содержимое посылки на наличие запрещенных товаров и самостоятельно упаковать.
В компании подчеркнули, что курьер не проверяет содержимое отправки, но если во время проверки таможенная служба в посылке обнаружит запрещенные товары, то они будут изъяты или вся посылка вернется отправителю. При этом все расходы за возврат платит отправитель.
После оформления заявки на сайте с отправителем свяжется оператор контакт-центра Nova Post для проверки данных и согласования даты прибытия курьера. Курьерская служба работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.
Напомним, компания по доставке "Новая почта" уже открылась в Литве и Польше, а теперь планирует открытие отделений в Эстонии, Латвии, Румынии, Германии и Чехии.