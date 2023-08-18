"Новая почта" призывает бесплатно отправлять посылки военным на передовой: как получить промокод

Компания "Новая почта" напоминает, что осуществляет доставку посылок для украинских военных за свой счет, то есть бесплатно для клиентов. Об этом говорится в ее сообщении.

"Почти у каждого украинца есть друзья, родные или близкие, которые воюют на передовой. "Новая почта" доставляет посылки для военных бесплатно, то есть за свой счет. Программой может воспользоваться каждый желающий", - указывает оператор доставки.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить форму по ссылке; указать для какого подразделения должна быть доставка и получить промокод. Заявка будет рассмотрена в течение двух рабочих дней.

"Обращаем внимание, что можно получить неограниченное количество промокодов, но на неделю общий объем отправлений по ним - до 1000 кг", – предупредили в компании.

В "Новой почте" отмечают, что за время действия программы с 2014 года доставили за свой счет почти 1 миллион посылок для военных. С начала 2023 года программой разовой помощи "Новой почты" уже воспользовались 16 тысяч украинцев и 1500 благотворительных фондов и волонтеров.

Напомним также, что на днях компания объявила, что с сентября 2023 года запустит адресную доставку посылок в любой город Эстонии и Латвии. В Литве же "Новая почта" недавно запустила услугу отправки документов и посылок до 30 кг через курьера.