"Нова пошта" закликає безкоштовно відправляти посилки військовим на передовій: як отримати промокод

Компанія "Нова пошта" нагадує, що здійснює доставку посилок для українських військових за свій рахунок, тобто безкоштовно для клієнтів. Про це йдеться у її повідомленні.

"Майже у кожного українця є друзі, рідні чи близькі, які воюють на передовій. "Нова пошта" доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом. Програмою може скористатися кожен охочий", - вказує оператор доставки.

Аби скористатися послугою, потрібно заповнити форму за посиланням; вказати для якого підрозділу має бути здійснена доставка та отримати промокод. Заявка буде розглянута протягом двох робочих днів.

"Звертаємо увагу, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними - до 1000 кг", - попередили у компанії.

В "Новій пошті" зазначають, що за час дії програми з 2014 року доставили власним коштом майже 1 мільйон посилок для військових. З початку 2023 року програмою разової допомоги "Нової пошти" вже скористалися 16 тисяч українців та 1500 благодійних фондів і волонтерів.

Нагадаємо також, що днями компанія оголосила, що з вересня 2023 запустить адресну доставку посилок у будь-яке місто Естонії та Латвії. У Литві ж "Нова пошта" нещодавно запустила послугу відправки документів та посилок до 30 кг через кур'єра.