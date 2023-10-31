"Укрпошта" знижує вартість доставки посилок до Канади: які ціни

З 1 листопада тарифи на доставку посилок з Канади в Україну знижуються на 20% та з України до Канади на 10%. Надсилати відправлення можна з будь-якого з-поміж 6 200 відділень Пошти Канади (Canada Post) та на адресу отримувача по всій Канаді.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Сьогодні одразу 2 гарні новини, і хоч шлях до них був нелегким, головне результат. Тепер час очікування завершено і, дякуючи нашій міжнародній команді та партнерам з канадської пошти, ми відкриваємо для наших клієнтів 6200 відділень Пошти Канади і знижуємо тарифи на доставку посилок з Канади в Україну на 20% та з України до Канади – на 10%", - зазначив Смілянський.

За його словами, надсилати відправлення можна з будь-якого відділення Canada Post в Україну і відповідно з України на будь-яку адресу отримувача по всій Канаді.

"А якщо знижка 10% на Канаду здається недостатньою, ми також продовжуємо дію 18% знижки на доставку дрібних пакетів Prime до 2 кг і в 2024 році. Такий вид відправлень є найпопулярнішим серед українців, адже весь шлях таких дрібних пакетів відстежується онлайн, а доставка здійснюється в пріоритетному порядку на адресу отримувача", - підкреслив Смілянський.

Він додав, що ціна стартує від $ 7,5 за відправлення.

Смілянський зауважив, що відправляючи посилки "Укрпоштою", враховується фактична, а не об’ємна вага відправлення.

Посилки з України вирушатимуть з європейських аеропортів у три найбільших аеропорти Канади: Торонто, Монреаль та Ванкувер. Таким чином, вдалось скоротити час доставки по самій Канаді від 1 до 4 днів. Наразі доставка з будь-якого населеного пункту України до Канади становить від 8 до 16 днів для левової частини обсягів.

Оформити відправлення можна у відділеннях "Укрпошти" та онлайн — в особистому кабінеті та мобільному застосунку. При онлайн-оформленні посилок та EMS клієнти отримують також welcome-знижку 3%, а для відправлень Prime діє автоматична система лояльності до 13%.

Раніше "Укрпошта" знизила тарифи на доставку в США на 8% .

Також "Укрпошта" підписала меморандуми про партнерство з Польщею, Німеччиною, Латвією, Литвою та Естонією, що дало можливості запровадити знижки до 60% на різні способи доставки.