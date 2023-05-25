"Укрпошта" знижує вартість доставки у США та відмовляється від бандеролей

АТ "Укрпошта" оголосило про зниження тарифів на доставку в США, а також про запровадження деяких змін в роботі у зв'язку з набуттям чинності закону про поштовий зв’язок.

Про це повідомив гендиректора компанії Ігор Смілянський.

Тарифи на доставку в США знизять з 1 червня на 8% завдяки підписанню угоди з PRIME.

"8% — це, до речі, вартість мінімум 1 посилки по Україні. Пересилаєш 1 дрібний пакунок на США і маєш у запасі 1 безкоштовну посилку по Україні", — зауважив Смілянський.

Він також повідомив, що 25 травня вступає в силу новий закон про поштовий зв’язок, тому компанія запроваджує деякі зміни. Зокрема, з 1 липня компанія більше не буде пересилати такі посилки як "бандерольки", які потрібно було обклеювати марками.

"Дуже радимо нашим клієнтам максимально використати наші чудові марки для оплати цих пересилань до 1 липня, а після цього просто надсилати посилки, які можна зручно оформити онлайн в особистому кабінеті або в мобільному застосунку. Та одразу й оплатити. А марки, безперечно, можна і треба збирати для історії, відправки листів та листівок по Україні та всьому світу", — прокоментував Смілянський.

Також планують відмовитися від печаток та сургучу. Замовити марку та сплатити карткою можна відразу в онлайн-магазині, йти у відділення більше не потрібно. Спочатку триватиме тестовий режим, а з 1 червня ця послуга буде працювати у звичайному.

Нагадаємо, в "Укрпошті" в другому півріччі 2023 року планують переглянути тарифну політику через подорожчання палива та перевезень. В компанії запевняють, що нові тарифи залишаться доступними для українців.