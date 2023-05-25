"Укрпочта" снижает стоимость доставки в США и отказывается от бандеролей

АО "Укрпочта" объявило о снижении тарифов на доставку в США, а также о введении некоторых изменений в работе в связи с вступлением в силу закона о почтовой связи.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

Тарифы на доставку в США снизят с 1 июня на 8% благодаря подписанию соглашения с PRIME.

"8% — это, кстати, стоимость минимум 1 посылки по Украине. Пересылаешь 1 мелкий сверток на США и имеешь в запасе 1 бесплатную посылку по Украине", — отметил Смелянский.

Он также сообщил, что 25 мая вступает в силу новый закон о почтовой связи, поэтому компания вводит некоторые изменения. В частности, с 1 июля компания больше не будет пересылать такие посылки как "бандерольки", которые нужно было оклеивать марками.

"Очень советуем нашим клиентам максимально использовать наши замечательные марки для оплаты этих пересылок до 1 июля, а после этого просто посылать посылки, которые можно удобно оформить онлайн в личном кабинете или в мобильном приложении. Но сразу и оплатить. А марки, безусловно, можно и нужно собирать для истории, отправки писем и открыток по Украине и всему миру", - прокомментировал Смелянский.

Также планируют отказаться от печатей и сургуча. Заказать марку и оплатить картой можно сразу в онлайн-магазине, идти в отделение больше не нужно. Сначала продлится тестовый режим, а с 1 июня эта услуга будет работать в обычном формате.

Напомним, в "Укрпочте" во втором полугодии 2023 года планируется пересмотреть тарифную политику из-за подорожания топлива и перевозок. В компании уверяют, что новые тарифы останутся доступными украинцам.