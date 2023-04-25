Из-за границы начало поступать вдвое больше посылок - "Укрпочта"

Акционерное общество "Укрпочта" в январе-марте 2023 года зафиксировало двукратный рост количества поступивших в Украину из-за рубежа посылок. Об этом заявила директор департамента международных операций компании Юлия Павленко - сообщает Интерфакс.

Если в первом квартале 2022 года в Украину поступило 13 млн посылок, то за аналогичный период в 2023 году – 26 млн.

"Я вижу, что по итогам первых месяцев текущего года "Укрпочта" из импорта выходит уже на 85% от объема довоенного периода, в то время как прошлый год мы закончили на уровне 40% (от количества посылок, пересылаемых в Украину до полномасштабного вторжения России). В какие-то месяцы был почти ноль, в какие-то - чуть больше. Сейчас видим, что за первый квартал это уже 85-90% от довоенного уровня", - заявила директор департамента международных операций компании Юлия Павленко.

Юлия Павленко отметила, что в первые месяцы после полномасштабного вторжения преимущественно посылали социальные посылки, теперь – коммерческие.

В частности, из-за недоступных позиций в Украине или из-за высокой стоимости в местных магазинах люди более активно покупают товары онлайн за рубежом.

Также директор департамента международных сделок компании добавила. что транспортировка посылок за границу с 2022 года стабильно держится на уровне 80-90% от довоенного уровня. Ранее распределение между социальными и коммерческими отправлениями было в соотношении 20% на 80%, то за время полномасштабной войны этот показатель сместился и фиксируется примерно на уровне 30% на 70%.

В апреле "Укрпочта" запустила первую автоматизированную роботизированную сортировочную линию. Благодаря внедрению 1-го конвейера на 64 направления, предприятие увеличит скорость обработки мелких посылок с 400шт/час до 8000.

Напомним, с 1 апреля "Укрпочта" уменьшает тариф на отправку посылок в Германию для физ- и юрлиц на 60%.

Также украинцы смогут отправлять посылки по пониженным тарифам в Эстонию.

Фото: ua.depositphotos.com