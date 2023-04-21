"Укрпочта" начала продажу марок с писанками регионов (ФОТО)

Отныне в отделениях и почтовом маркете акционерного общества "Укрпочты" можно приобрести серию марок с изображениями писанок разных регионов Украины. Об этом сообщил генеральный директор общества "Укрпочта" Игорь Смилянский в Telegram.

Писанки, по словам главы Укрпочты, непростые, ведь в каждую черточку заложен свой смысл и сакральное значение. Например, на марке-писанке из Львовщины изображен крест с орнаментом "качьи лапки", такой отпечаток считался оберегом.

"Прежде всего - наши писанки крепче, чем у врага :) А во вторых - учитывая первое, начиная с сегодняшнего дня, наши писанки уже можно приобрести в отделениях и Почтовом маркете", - написал Игорь Смелянский.

На марках изображены писанки с орнаментами Гуцульщины, Львовщины, Ивано-Франковщины и Винницкой области.

Ранее Игорь Смелянский объяснил, что продажи марок с писанками решили не запускать на Пасху, чтобы не отвлекать украинцев от празднования.

Напомним, в апреле Укрпочта" выпустила рамку с первой военной маркой "Русский военный корабель, иди…!". Компания выставила на продажу 1000 экземпляров. Одна рамка стоила 1600 грн, из которых 1000 грн обещали направить на дроны. Таким образом "Укрпочта” продала марки и собрала 1 млн грн на дроны.

Напомним, 12 апреля 2022 года "Укрпочта" выпустила почтовую марку "Русский военный корабль, иди…!". Через семь дней удалось продать почти все почтовые марки. Компания заработала на марке "Русский военный корабль" более 1 млн долларов.

В конце марта "Укрпочта" выпустила серию марок, посвященную городам-героям Киевской области. Новый почтовый блок называется "Буча, Ирпень, Гостомель: Не забудем, Не простим".