"Укрпочта" запустит марки с писанками регионов

21 апреля акционерное общество "Укрпочта" запустит в обращение марки с писанками. Об этом сообщил генеральный директор общества Игорь Смелянский в Telegram.

Игорь Смелянский предлагает поздравить с Пасхой тех, кто не рядом, марками с писанками регионов.

“Марки с писанками регионов Украины запустим в обращение 21 апреля. Почему не сегодня? Сегодня праздник и мы не будем отвлекать Вас от него. Тем более, в этом году есть песня, которая рассказывает, что сегодня будет "Пасха" и все "заказали мясо, сердельки и колбаски", - написал Игорь Смелянский.

В апреле "Укрпочта" выпустила рамку с первой военной маркой "Русский военный корабель, иди…!". Компания выставила на продажу 1000 экземпляров.

Все вырученные средства будут направлены на благотворительность. Рамка поступила в продажу к годовщине выпуска "Русский военный корабль, иди…!".

Одна рамка стоила 1600 грн, из которых 1000 грн обещали направить на дроны.

На этой неделе, отметим, "Укрпочта" продала марки и собрала 1 млн грн. на дроны.

Напомним, 12 апреля 2022 года "Укрпочта" выпустила почтовую марку "Русский военный корабль, иди…!". Через семь дней удалось продать почти все почтовые марки. Компания заработала на марке "Русский военный корабль" более 1 млн долларов.

В конце марта "Укрпочта" выпустила серию марок, посвященную городам-героям Киевской области. Новый почтовый блок называется "Буча, Ирпень, Гостомель: Не забудем, Не простим".