“Укрпошта” запустить марки з писанками регіонів

21 квітня акціонерне товариство “Укрпошта” запустить в обіг марки з писанками. Про це повідомив генеральний директор товариства Ігор Смілянський в Telegram.

Ігор Смілянський пропонує привітати з Великоднем тих, хто не поруч, марками з писанками регіонів.

“Марки з писанками регіонів України запустимо в обіг 21 квітня. Чому не сьогодні? Бо сьогодні свято і ми не будемо Вас від нього відволікати. Тим більш, в цьому році є пісня, яка розповідає, що сьогодні буде "Паска" і всі "заказали мʼясо, сердельки та ковбаски", - написав Ігор Смілянський.

У квітні Укрпошта" випустила рамку з першою воєнною маркою "Русскій воєнний корабль, іді…!". Компанія виставила на продаж 1000 примірників.

Всі виручені кошти спрямують на благодійність. Рамка надійшла у продаж до річниці випуску "Русскій воєнний корабль, іді…!".

Одна рамка коштувала 1600 грн, з яких 1000 грн обіцяли спрямувати на дрони.

Цього тижня, зазначимо, “Укрпошта” продала марки і зібрала 1 млн грн. на дрони.

Нагадаємо, 12 квітня 2022 року “Укрпошта” випустила поштову марку "Російський військовий корабель, йди…!". За сім днів вдалося продати майже всі поштові марки. Компанія заробила на марці "Російський військовий корабель" понад $1 млн.

Наприкінці березня "Укрпошта" випустила серію марок, присвячену містам-героям на Київщині. Новий поштовий блок має назву “Буча, Ірпінь, Гостомель: Не забудемо, Не пробачимо”.