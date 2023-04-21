“Укрпошта” розпочала продаж марок з писанками регіонів (ФОТО)

Відсьогодні у відділеннях і поштовому маркеті акціонерного товариства “Укрпошти” можна придбати серію марок із зображеннями писанок різних регіонів України. Про це повідомив генеральний директор товариства “Укрпошта” Ігор Смілянський в Telegram.

Писанки, за словами очільника “Укрпошти”, непрості, адже в кожну рисочку закладений свій сенс та сакральне значення. Наприклад, на марці-писанці з Львівщини зображено хрест з орнаментом “качачі лапки”, такий відбиток вважався оберегом.

“Перш за все - наші писанки міцніші, ніж у ворога :) А по друге - враховуючи перше, починаючи від сьогодні, наші писанки вже можна придбати у відділеннях та Поштовому маркеті”, - написав Ігор Смілянський.

На марках зображені писанки з орнаментами Гуцульщини, Львівщини, Івано-Франківщини та Вінниччини.

Раніше Ігор Смілянський пояснив, що продаж марок з писанками вирішили не запускати на Великдень, щоб не відволікати українців від святкування.

Нагадаємо, у квітні Укрпошта" випустила рамку з першою воєнною маркою "Русскій воєнний корабль, іді…!". Компанія виставила на продаж 1000 примірників. Одна рамка коштувала 1600 грн, з яких 1000 грн обіцяли спрямувати на дрони. Таким чином “Укрпошта” продала марки і зібрала 1 млн грн. на дрони.

Нагадаємо, 12 квітня 2022 року “Укрпошта” випустила поштову марку "Російський військовий корабель, йди…!". За сім днів вдалося продати майже всі поштові марки. Компанія заробила на марці "Російський військовий корабель" понад $1 млн.

Наприкінці березня "Укрпошта" випустила серію марок, присвячену містам-героям на Київщині. Новий поштовий блок має назву “Буча, Ірпінь, Гостомель: Не забудемо, Не пробачимо”.