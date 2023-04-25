З-за кордону почало надходити вдвічі більше посилок - “Укрпошта”

Акціонерне товариство "Укрпошта" у січні-березні 2023 року зафіксувало дворазове зростання кількості посилок, які надійшли в Україну з-за кордону. Про це заявила директор департаменту міжнародних операцій компанії Юлія Павленко - повідомляє Інтерфакс.

Якщо в першому кварталі 2022 року до України надійшли 13 млн посилок, то за аналогічний період в 2023 році - 26 млн.

"Я бачу, що за підсумками перших місяців поточного року "Укрпошта" з імпорту виходить вже на 85% від обсягу довоєнного періоду, тоді як минулий рік ми закінчили на рівні 40% (від кількості посилок, що пересилаються в Україну до повномасштабного вторгнення Росії) ). У якісь місяці був майже нуль, у якісь - трохи більше. Зараз бачимо, що за перший квартал це вже 85-90% від довоєнного рівня”, - заявила директор департаменту міжнародних операцій компанії Юлія Павленко.

Юлія Павленко зазначила, що в перші місяці після повномасштабного вторгнення переважно надсилали соціальні посилки, тепер - комерційні.

Зокрема, через недоступні позиції в Україні або через вискоку вартість в місцевих магазинах люди більш активно купують товари онлайн за кордоном.

Також директор департаменту міжнародних операцій компанії додала. що транспортування посилок за кордон з 2022 року стабільно тримається на рівні 80-90% від довоєнного рівня. Раніше розподіл між соціальними та комерційними відправленнями був у співвідношенні 20% на 80%, то за час повномасштабної війни цей показник змістився і фіксується приблизно на рівні 30% на 70%.

У квітні "Укрпошта" запустила першу автоматизовану роботизовану сортувальну лінію. Завдяки впровадженню 1-го конвеєру на 64 напрями, підприємство збільшить швидкість обробки дрібних посилок з 400шт/годину до 8 000.

Нагадаємо, з 1 квітня "Укрпошта" зменшує тариф на відправку посилок до Німеччини для фіз- та юросіб на 60% .

Також українці зможуть відправляти посилки за зниженими тарифами до Естонії.

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