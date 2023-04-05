"Укрпошта" запустила першу автоматизовану роботизовану сортувальну лінію (ФОТО)

АТ “Укрпошта” продовжує автоматизуватися та запускає процес впровадження сучасних автоматизованих сортувальних ліній для посилок.

Про це повідомив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Ми запустили першу автоматичну (роботизовану) лінію по сортуванню посилок в "Укрпошті"", - зауважив Смілянський.

За його словами, завдяки впровадженню 1-го конвеєру на 64 напрями, "Укрпошта" збільшитьшвидкість обробки дрібних посилок з 400шт/годину до 8 000.

"Лише 1 смуга може сортувати 150 тис. + посилок на добу. Це у 8 разів більше, ніж наші працівники вручну обробляли раніше", - наголосив Смілянський.

Він підкреслив, шо завдяки автоматизації покращаться не лише показник швидкості, але й точність сортування.

"Цього року плануємо встановити ще, як мінімум, 4-5 нових ліній, а план на першу половину 2024 - повністю перейти на автоматизований режим сортування по всій краіні", - зазначив Смілянський.

Він додав, що ця cортувальна смуга створена руками українських розробників - UISLabs, а більше 90% її складових виготовлено на 10 різних промислових підприємствах України (включно з металом з Азовсталі).

Нагадаємо, з 1 квітня "Укрпошта" зменшує тариф на відправку посилок до Німеччини для фіз- та юросіб на 60% .

Також українці зможуть відправляти посилки за зниженими тарифами до Естонії.