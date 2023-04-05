"Укрпочта" запустила первую автоматизированную роботизированную сортировочную линию (ФОТО)

АО "Укрпочта" продолжает автоматизироваться и запускает процесс внедрения современных автоматизированных сортировочных линий для посылок.

Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Мы запустили первую автоматическую (роботизированную) линию по сортировке посылок в "Укрпочте"", – отметил Смелянский.

По его словам, благодаря внедрению 1-го конвейера на 64 направления, "Укрпочта" увеличит скорость обработки мелких посылок с 400шт/час до 8000.

"Только 1 полоса может сортировать 150 тыс. + посылок в сутки. Это в 8 раз больше, чем наши работники вручную обрабатывали раньше", - подчеркнул Смелянский.

Он отметил, что благодаря автоматизации улучшатся не только показатель скорости, но и точность сортировки.

"В этом году планируем установить еще как минимум 4-5 новых линий, а план на первую половину 2024 - полностью перейти на автоматизированный режим сортировки по всей стране", - заявил Смелянский.

Он добавил, что эта сортировочная полоса создана руками украинских разработчиков – UISLabs, а более 90% ее составляющих изготовлено на 10 различных промышленных предприятиях Украины (включая металл из Азовстали).

Напомним, с 1 апреля "Укрпочта" уменьшает тариф на отправку посылок в Германию для физ- и юрлиц на 60%.

Также украинцы смогут отправлять посылки по сниженным тарифам в Эстонию.