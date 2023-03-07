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"Укрпочта" запустила пилотный проект "почтальоны на электробайках"
Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" запустил проект "почтальона на электробайках", который будет работать в тестовом режиме. Основная идея в том, что почтальонам выдадут современные электробайки.
Об этом 7 марта в своем Telegram-канале сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.
К пилоту привлекли разные форматы и модели (2-х и 3-х-колесные), также применяют GPS-отслеживание. Почтальоны получат портативные компьютеры и POS терминалы, а также USB-зарядку.
"На них удобно преодолевать горные массивы Закарпатья и Франковщины и быстрее двигаться по длинным улицам частных секторов Днепра или Харькова", — комментирует Смелянский.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он отметил, что на электробайки прикрепили контейнеры – место для посылок, конфет, газет и т.д. Смелянский отметил, что транспортные средства закупили у отечественного производителя, но не уточняет у кого именно.
"Упреждая сообщения "лучше бы Вы…", вот именно для этого проект и запускается: чтобы и эффективность работы повысить, и зарплаты работникам + это все не за счет тарифов или бюджета", - добавил он.
Напомним, ранее "Укрпочта" ввела услугу наложенного платежа на карточные счета для малого и среднего бизнеса. Преимущество услуги наложенного платежа также удобно не только для предпринимателя, но и для его клиентов, ведь условием этой услуги предусмотрены самые низкие в Украине тарифы. Комиссия будет составлять 1% от стоимости товара + 10 гривен.