"Укрпочта" запустила пилотный проект "почтальоны на электробайках"

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" запустил проект "почтальона на электробайках", который будет работать в тестовом режиме. Основная идея в том, что почтальонам выдадут современные электробайки.

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Об этом 7 марта в своем Telegram-канале сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

К пилоту привлекли разные форматы и модели (2-х и 3-х-колесные), также применяют GPS-отслеживание. Почтальоны получат портативные компьютеры и POS терминалы, а также USB-зарядку.

"На них удобно преодолевать горные массивы Закарпатья и Франковщины и быстрее двигаться по длинным улицам частных секторов Днепра или Харькова", — комментирует Смелянский.

Он отметил, что на электробайки прикрепили контейнеры – место для посылок, конфет, газет и т.д. Смелянский отметил, что транспортные средства закупили у отечественного производителя, но не уточняет у кого именно.

"Упреждая сообщения "лучше бы Вы…", вот именно для этого проект и запускается: чтобы и эффективность работы повысить, и зарплаты работникам + это все не за счет тарифов или бюджета", - добавил он.

Напомним, ранее "Укрпочта" ввела услугу наложенного платежа на карточные счета для малого и среднего бизнеса. Преимущество услуги наложенного платежа также удобно не только для предпринимателя, но и для его клиентов, ведь условием этой услуги предусмотрены самые низкие в Украине тарифы. Комиссия будет составлять 1% от стоимости товара + 10 гривен.