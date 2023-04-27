За год войны "Укрпочта" получила более 1,2 миллиарда убытка

Акционерное общество "Укрпочта" закончила 2022 год с фактическим убытком в размере 1 258,1 млн грн, из которых 216,9 млн грн - убытки, полученные за счет утраченных активов на временно оккупированных территориях Херсонской, Донецкой и Луганской областей, и 402,1 млн грн – из-за убытков от курсовых разниц в результате колебаний курса валют.

На временно оккупированных территориях "Укрпочта" не имела возможности предоставлять услуги в полном объеме, по результатам 2022 года компании пока не удалось компенсировать убытки и вернуться к положительному показателю EBITDA, сообщается в отчете компании.

"Укрпочта" закончила 2022 год с чистым доходом от реализации товаров и услуг в сумме 10,3 млрд грн, что на 7,7% меньше по сравнению с фактическими данными за 2021 год. Данные подтверждены международным аудитором, который благодаря полной автоматизации внутренней отчетности "Укрпочты" впервые в истории компании признал 100%-ную достоверность результатов.

В 2022 году объем экспортных посылок остался на уровне 2021 года. Доходы от торговли выросли на 41,9% по сравнению с 2021 годом. Объемы письменной корреспонденции в 2022 году уменьшились на 53,4% по сравнению с прошлым годом с постепенным восстановлением до конца 2022 года. Таким образом, доходы по этому направлению уменьшились на 18,3% по сравнению с 2021 годом.

В то же время на фоне относительно устойчивых затрат на оплату труда в начале полномасштабной войны и существенного роста транспортных расходов из-за перестройки логистических процессов и роста цен на топливо, "Укрпочта" получила наибольший денежный отток на операционном уровне за февраль-апрель 2022 года.

Напомним, "Укрпочта" в январе-марте 2023 года зафиксировала двукратный рост количества посылок, поступивших в Украину из-за рубежа.