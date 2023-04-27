За рік війни "Укрпошта" отримала понад 1,2 мільярда збитку

Акціонерне товариство "Укрпошта" закінчила 2022 рік з фактичним збитком у розмірі 1 258,1 млн грн, з яких 216,9 млн грн – збитки, отримані за рахунок втрачених активів на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Донецької та Луганської областей, та 402,1 млн грн – через збитки від курсових різниць внаслідок коливань курсу валют.

На тимчасово окупованих територіях "Укрпошта" не мала можливості надавати послуги в повному обсязі, за результатами 2022 року компанії поки не вдалось компенсувати збитки і повернутись до позитивного показника EBITDA, повідомляється у звіті компанії.

“Укрпошта” закінчила 2022 рік з чистим доходом від реалізації товарів та послуг у сумі 10,3 млрд грн, що на 7,7% менше проти фактичних даних за 2021 рік. Дані підтверджені міжнародним аудитором, який завдяки повній автоматизації внутрішньої звітності Укрпошти вперше в історії компанії визнав 100%-у достовірність результатів.

У 2022 році обсяги експортних посилок залишились на рівні 2021 року. Доходи від торгівлі зросли на 41,9% проти 2021 року. Обсяги письмової кореспонденції у 2022 році зменшились на 53,4% проти минулого року з поступовим відновленням до кінця 2022 року. Отож доходи за цим напрямком зменшились на 18,3% порівняно з 2021 роком.

Водночас на тлі відносно сталих витрат на оплату праці на початку повномасштабної війни і суттєвого зростання транспортних витрат через перебудову логістичних процесів та зростання цін на пальне, Укрпошта отримала найбільший грошовий відтік на операційному рівні за лютий-квітень 2022 року.

Нагадаємо, "Укрпошта" у січні-березні 2023 року зафіксувало дворазове зростання кількості посилок, які надійшли в Україну з-за кордону.