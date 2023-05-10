"Укрпочта" может повысить тарифы на услуги

В "Укрпочте" во втором полугодии 2023 года планируют пересмотреть тарифную политику из-за подорожания топлива и перевозок. Об этом заявил генеральный директор компании Игорь Смилянский в эфире телемарафона.

Он отметил, что в мае-июне клиенты смогут еще пользоваться услугами почтового оператора по старым ценам.

"До конца первого полугодия точно ничего не меняем. Поэтому в мае, июне можно пользоваться нашими доступными тарифами. А во втором полугодии будем просчитывать и принимать решения", - сказал гендиректор "Укрпочты".

По его словам, новые тарифы останутся доступными для украинцев.

Напомним, "Укрпочта" закончила 2022 год с фактическим ущербом в размере 1,25 млрд грн. Из них 216,9 млн грн – это убытки, полученные за счет утраченных активов на временно оккупированных территориях Херсонской, Донецкой и Луганской областей, и 402,1 млн грн – убытки от курсовых разниц в результате колебаний курса валют.