"Укрпошта" може підвищити тарифи на послуги

В "Укрпошті" в другому півріччі 2023 року планують переглянути тарифну політику через подорожчання палива та перевезень. Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у травні-червні клієнти ще зможуть користуватися послугами поштового оператора за старими цінами.

"До кінця першого півріччя точно нічого не змінюємо. Тому у травні, червні можна користуватися нашими найдоступнішими тарифами. А у другому півріччі будемо прораховувати і приймати рішення", – сказав гендиректор "Укрпошти".

За його словами, нові тарифи залишаться доступними для українців.

Нагадаємо, "Укрпошта" закінчила 2022 рік з фактичним збитком у розмірі 1,25 млрд грн. Із них 216,9 млн грн – це збитки, отримані за рахунок втрачених активів на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Донецької та Луганської областей, та 402,1 млн грн – збитки від курсових різниць внаслідок коливань курсу валют.