"Укрпошта" презентувала нову марку, яку випускають за програмою EUROPA

З нагоди першого святкування Дня Європи в Україні "Укрпошта" 9 травня оголосила про випуск марки за програмою "EUROPA" – "Мир – найвища цінність людства".

Про це повідомила пресслужба компанії.

"За пропозицією "Укрпошти" тему випуску за програмою "EUROPA" у 2023 було змінено на "Мир – найвища цінність людства". Усі поштові адміністрації європейських країн протягом цього року випустять поштові марки на задану тему за єдиним дизайном, обраному в результаті конкурсу PostEurop. Переможцем конкурсу стала Пошта Люксембургу. Малюнок із зображенням нового знаку миру був створений за мотивами кельтського любовного вузла дизайнерами Ліндою Бос і Руною Егілсдоттір", — зазначили в компанії.

Марковий аркуш представлено з'єднанням двох частин: "Мир. Перемога. Україна" з номіналом "U" (12 грн) та "Мир – найвища цінність людства" з номіналом "А" (1$). Разом на аркуші вони утворюють UA – міжнародне позначення України.

Аркуш має три таких зчіпки — це 6 марок. Тираж поштового випуску – 300 000 зчіпок. Вартість маркового аркушу – 145,71 грн. До поштової марки також буде випущено конверт "Перший день" з робою Нато Мікеладзе.

Нагадаємо, 9 травня "Укрпошта" також запустила нову марку "Гвардія Наступу". Цього дня в усіх обласних центрах України відбулося спецпогашення.