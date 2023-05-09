"Укрпошта" 9 травня випустила нову марку (ФОТО)

АТ "Укрпошта" у вівторок, 9 травня, запускає нову марку "Гвардія Наступу". Цього дня в усіх обласних центрах України відбудеться спецпогашення.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Дякуючи Силам протиповітряної оборони, які, як завжди, відпрацювали на відмінно, запускаємо сьогодні "Гвардію Наступу". І ніякий злий дідусь нам не завадить! Всім переможного дня, а ввечері ще невелике оголошення від "Укрпошти", — зазначив Смілянський.

Марку можна буде придбати як у відділення поштового оператора, так і в онлайн-магазині.

Тираж блоку – 235 000 примірників. Номінал кожної марки – F (23 грн), вартість блоку – 69 грн. Автор марок та конвертів — заслужений художник України Олександр Охапкін.

Нагадаємо, після нібито фіксації падіння безбілетника над Кремлем Смілянський натякав, що "Укрпошта" може випустити нову марку щодо цієї події. Згодом з'ясувалося, що Україна не має ніякого відношення до події в РФ, тому ідею вирішили відкласти.

Замість цього компанія анонсувала випуск марки "Гвардія Наступу". Зауважимо, що погашення відбудеться у День Європи, який віднині святкують в Україні 9 травня.