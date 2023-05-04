"Укрпошта" відкрила передзамовлення нових марок: кому вони присвячені

"Укрпошта" анонсувала випуск нового поштового блоку "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу". З 4 квітня вже відкрито передпродаж на ці марки.

Про це повідомила компанії.

"Цей поштовий випуск продовжує героїчну серію, розпочату минулого року випуском "Слава Збройним Силам України!". На блоці — бійці Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби. Герої та профі, за чиєю роботою на фронті стежить весь світ. Одні з тих, хто поверне додому, під український прапор, наші за законом і покликом душі території", - йдеться у повідомленні.

Передзамовити марки можна за посиланням.

Тираж блоку – 235 000 примірників. Номінал кожної марки – F (23 грн), вартість блоку – 69 грн.

Автор марок та конвертів — заслужений художник України Олександр Охапкін.

"Увага! Під час оформлення замовлення у кошику ви можете задонатити на допомогу "Гвардії наступу" — всі зібрані з 4 по 9 травня кошти ми передамо цим спецпідрозділам", - зазначили у компанії.

Нагадаємо, українці в “Дії” обрали найкращу воєнну марку 2022 року. Перемогла марка з назвою "Русскій воєнний корабль, іді … !".