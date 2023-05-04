"Укрпочта" открыла предзаказ новых марок: кому они посвящены

"Укрпочта" анонсировала выпуск нового почтового блока "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления". С 4 апреля уже открыта предпродажа этих маркок.

Об этом сообщила компания.

"Этот почтовый выпуск продолжает героическую серию, начатую в прошлом году выпуском "Слава Вооруженным Силам Украины!". На блоке — бойцы Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбы. Герои и профи, за чьей работой на фронте следит весь мир. Одни из тех, кто вернет домой, под украинский флаг, наши по закону и зову души территории", - говорится в сообщении.

Сделать предзаказ марок можно по ссылке .

Тираж блока – 235 000 экземпляров. Номинал каждой марки – F (23 грн.), стоимость блока – 69 грн.

Автор марок и конвертов – заслуженный художник Украины Александр Охапкин.

"Внимание! При оформлении заказа в корзине вы можете задонатить в помощь "Гвардии наступления" — все собранные с 4 по 9 мая средства мы передадим этим спецподразделениям", - отметили в компании.

Напомним, украинцы в "Дія" выбрали лучшую военную марку 2022 года. Победила марка с названием "Русский военный корабль, иди…!".