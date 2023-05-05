Українці в "Дії" обрали поштову марку до Дня захисту дітей

У застосунку "Дія" завершилося опитування "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього". Протягом трьох днів, з 2 до 4 травня, українців вибирали найкращий ескіз марки серед 7 варіантів.

Перемогу здобула марка "Найзаповітніша мрія". За неї проголосували 218 969 користувачів, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Загалом в опитуванні в Дії взяли участь 457 359 людей. Паралельно опитування на офіційних сторінках Укрпошти в соцмережах. Там проголосували 11 450 українців.

Марка надійде в продаж вже 1 червня. Окрім марки-переможниці до поштових відділень будуть відправлені й інші ескізи учасників опитування, адже кожен з них – це малюнок про майбутнє України, створений дітьми.

Окрім цього, "Укрпошта" анонсувала випуск нового поштового блоку "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу". З 4 квітня буде відкрито передпродаж на ці марки.

Нагадаємо, раніше українці в “Дії” обрали найкращу воєнну марку 2022 року. Перемогла марка з назвою "Русскій воєнний корабль, іді … !".