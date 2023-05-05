Украинцы в "Дії" выбрали почтовую марку ко Дню защиты детей

В приложении "Дія" завершился опрос "Дети Победы рисуют Украину будущего". В течение трех дней со 2 по 4 мая украинцев выбирали лучший эскиз марки среди 7 вариантов. Победу одержала марка "Самая заветная мечта".

За нее проголосовало 218 969 пользователей, сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Всего в опросе в "Дії" приняло участие 457 359 человек. Параллельно опрос на официальных страницах "Укрпочты" в соцсетях. Там проголосовали 11450 украинцев.

Марка поступит в продажу уже 1 июня. Кроме марки-победительницы в почтовые отделения будут отправлены и другие эскизы участников опроса, ведь каждый из них – это рисунок о будущем Украины, созданный детьми.

Кроме того, "Укрпочта" анонсировала выпуск нового почтового блока "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления". С 4 апреля будет открыта предпродажа на эти марки.

Напомним, ранее украинцы в "Дії" выбрали лучшую военную марку 2022 года. Победила марка с названием "Русский военный корабль, иди…!".