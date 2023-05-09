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Категория
Общество
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"Укрпочта" 9 мая выпустила новую марку (ФОТО)

почтовые марки, новые марки, укрпочта, Смелянский
Фото: "Укрпочта"

АО "Укрпочта" во вторник, 9 мая, запускает новую марку "Гвардия Наступления". В этот день во всех областных центрах Украины состоится спецпогашение.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

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почтовые марки, новые марки, укрпочта, Смелянский
Фото: "Укрпочта"
почтовые марки, новые марки, укрпочта, Смелянский
Фото: "Укрпочта"
почтовые марки, новые марки, укрпочта, Смелянский
Фото: "Укрпочта"
почтовые марки, новые марки, укрпочта, Смелянский
Фото: "Укрпочта"

"Благодаря Силам противовоздушной обороны, которые, как всегда, отработали отлично, запускаем сегодня "Гвардию Наступления". И никакой злой дедушка нам не помешает! Всем победного дня, а вечером еще небольшое объявление от "Укрпочты", — отметил Смелянский.

Марку можно будет приобрести как в отделениях почтового оператора, так и в онлайн-магазине.

Тираж блока – 235 000 экземпляров. Номинал каждой марки – F (23 грн), стоимость блока – 69 грн. Автор марок и конвертов – заслуженный художник Украины Александр Охапкин.

Напомним, после якобы фиксации падения безбилетника над Кремлем Смилянский намекал, что "Укрпочта" может выпустить новую марку с привязкой к этому событию. Вскоре выяснилось, что Украина не имеет никакого отношения к произошедшему в РФ, поэтому идею решили отложить.

Вместо этого компания анонсировала выпуск марки "Гвардия Наступления". Заметим, что погашение состоится в День Европы, отныне празднуемого в Украине 9 мая.

Автор:
Вита Молодан