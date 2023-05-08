- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
"Укрпошта" оновила послугу переадресації відправлень
АТ "Укрпошта" запустила для клієнтів оновлену послугу переадресації посилок, що були відправленні через "Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт" та "Укрпошта Документи". Сервіс доступний для відправлень оформлених як онлайн через особистий кабінет, так і безпосередньо у відділеннях.
Про це 8 травня повідомила пресслужба "Укрпошти".
Переадресація коштуватиме 50 грн, оплата відбувається під час отримання відправлення у відділенні кінцевої доставки посилки. В майбутньому додадуть можливість оплати онлайн. Тоді це зможе робити і одержувач, і відправник.
Як зробити переадресацію посилок в "Укрпошті"
Подати заяву на переадресацію можна на сайті "Укрпошти" в розділі Послуги/Переадресація відправлення. Там необхідно ввести трек-номер відправлення, індекс відділення для переадресації та номер телефону одержувача поштового відправлення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В "Укрпошті" обіцяють, що у 2023 році запровадять низку ініціатив, спрямованих на скорочення термінів доставки, а також спрощення процесів обслуговування як корпоративних, так і роздрібних клієнтів.
В рамках кампанії з автоматизації "Укрпошта", зокрема, вже запустила процес впровадження сучасних автоматизованих сортувальних ліній для посилок.