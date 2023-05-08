"Укрпочта" обновила услугу переадресации отправлений

АО "Укрпочта" запустило для клиентов обновленную услугу переадресации посылок, которые были отправлены через "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта Документы". Сервис доступен для отправлений, оформленных как онлайн через личный кабинет, так и непосредственно в отделениях.

Об этом 8 мая сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Переадресация будет стоить 50 грн, оплата производится при получении отправки в отделении конечной доставки посылки. В будущем добавят возможность оплаты онлайн. Тогда это сможет делать и получатель, и отправитель.

Как сделать переадресацию посылок в "Укрпочте"

Подать заявление на переадресацию можно на сайте "Укрпочты" в разделе Услуги/ Переадресация отправки. Там необходимо ввести трек-номер отправки, индекс отделения для переадресации и номер телефона получателя почтовой отправки.

В "Укрпочте" обещают, что в 2023 году будет введен ряд инициатив, направленных на сокращение сроков доставки, а также упрощение процессов обслуживания как корпоративных, так и розничных клиентов.

В рамках кампании по автоматизации "Укрпочта", в частности, уже запустила процесс внедрения современных автоматизированных сортировочных линий для посылок.