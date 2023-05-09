"Укрпочта" презентовала новую марку, которую выпустили по программе EUROPA

По случаю первого празднования Дня Европы в Украине "Укрпочта" 9 мая объявила о выпуске марки по программе "EUROPA" – "Мир – самая высокая ценность человечества".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"По предложению "Укрпочты" тема выпуска по программе "EUROPA" в 2023 была изменена на "Мир – самая высокая ценность человечества". Все почтовые администрации европейских стран в течение этого года выпустят почтовые марки на тему по единому дизайну, выбранному в результате конкурса PostEurop. Победителем конкурса стала Почта Люксембурга. Рисунок с изображением нового символа мира был создан по мотивам кельтского любовного узла дизайнерами Линдой Босс и Руной Эгилсдоттир", — отметили в компании.

Марковый лист представлен соединением двух частей: "Мир. Победа. Украина" с номиналом "U" (12 грн) и "Мир – самая высокая ценность человечества" с номиналом "А" (1$). Вместе на листе они образуют UA – международное обозначение Украины.

Лист имеет три таких сцепки – это 6 марок. Тираж почтового выпуска – 300 000 сцепок. Стоимость марочного листа – 145,71 грн. В почтовую марку также будет выпущен конверт "Первый день" с робой Нато Микеладзе.

Напомним, 9 мая "Укрпочта" также запустила новую марку "Гвардия Наступления". В этот день во всех областных центрах Украины состоялось спецпогашение.