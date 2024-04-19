У березні безробітних українців стало більше на 8%

Кількість зареєстрованих непрацевлаштованих громадян зросла в березні на 7,9% - до 118,5 тис., здебільшого за рахунок збільшення четвертий місяць поспіль чисельності безробітних жінок, зокрема за минулий місяць - на 7,6 тис., до 91,9 тис.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Згідно з даними, кількість безробітних збільшилася також і серед осіб віком до 35 років - на 2,3 тис., до 27,1 тис.

Уточнюється, що така тенденція триває із січня 2024 року.

Як і в лютому, найбільшу кількість безробітних громадян зафіксовано в таких областях: у Запорізькій (8,9 тис.), Харківській (8,6 тис.), Дніпропетровській (8,4 тис.), Сумській (7,3 тис.) і Полтавській (6,4 тис.).

Згідно з інформацією НБУ, кількість безробітних, які отримують допомогу, збільшилася з 46,6 тис. до 51,2 тис., тоді як кількість вакантних місць також зросла до 44,5 тис. з 41 тис. у лютому.

У 2023 році безробіття в Україні вдвічі перевищило довоєнні показники

Станом на кінець 2023 року фактичний показник безробіття майже удвічі збільшився порівняно з довоєнним 2021 роком, повідомляв голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, згідно з офіційними розрахунками, які проводилися за методикою Міжнародної організації праці, безробіття в Україні складало 19%, що удвічі перевищує показник 2021 року. Втім, офіційна статистика не відображає тих, хто уникає реєстрації через небажання бути мобілізованим.

"Ні, це офіційні дані щодо зареєстрованого безробіття. Якщо рахувати за методикою міжнародної організації праці, то у нас безробіття 19% - у 2 рази більше, ніж було у 2021 році. Ми розуміємо, що офіційна статистика не відображає тих, хто уникає мобілізації. Тому у фонді зайнятості у нас значиться менше 100 тисяч безробітних", - розповів Гетманцев.

За перший рік після початку війни кількість зареєстрованих безробітних в Україні зменшилася майже вдвічі. У лютому 2023 року кількість безробітних сягала 150 тисяч, а у лютому попереднього року цифри були значно більшими - 313,8 тисяч. Найбільше серед безробітних це жінки – 106,7 тисяч, чоловіків лише 43,3 тис. Найчастіше без заробітку опиняються українці у віці від 35 до 44 років (29%) і від 45 до 55 років (29%).

Додамо, що в Міністерстві економіки підрахували, на скільки повинна зрости зайнятість населення для відновлення України. Так, за підрахунками, для відновлення України рівень зайнятості до 2032 року має зрости на 67%.

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