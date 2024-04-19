В марте безработных украинцев стало больше на 8%

Число зарегистрированных нетрудоустроенных граждан возросло в марте на 7,9% - до 118,5 тыс., в основном за счет увеличения четвертый месяц подряд численности безработных женщин, в том числе за прошлый месяц - на 7,6 тыс., до 91,9 тыс.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Национального банка (НБУ).

Согласно данным, количество безработных увеличилось также и среди лиц в возрасте до 35 лет – на 2,3 тыс., до 27,1 тыс.

Уточняется, что подобная тенденция продолжается с января 2024 года.

Как и в феврале, наибольшее количество безработных граждан зафиксировано в следующих областях: в Запорожской (8,9 тыс.), Харьковской (8,6 тыс.), Днепропетровской (8,4 тыс.), Сумской (7,3 тыс.) и Полтавской (6,4 тыс.).

Согласно информации НБУ, количество получающих пособие безработных увеличилось с 46,6 тыс. до 51,2 тыс., тогда как количество вакантных мест также возросло до 44,5 тыс. с 41 тыс. в феврале.

В 2023 году безработица в Украине вдвое превысила довоенные показатели

По состоянию на конец 2023 года фактический показатель безработицы почти вдвое увеличился по сравнению с довоенным 2021 годом, сообщал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Так, согласно официальным расчетам, проводившимся по методике Международной организации труда, безработица в Украине составляла 19%, что вдвое превышает показатель 2021 года. Впрочем, официальная статистика не отражает тех, кто избегает регистрации из-за нежелания быть мобилизованным.

"Нет, это официальные данные по зарегистрированной безработице. Если считать по методике международной организации труда, то у нас безработица 19% - в 2 раза больше, чем было в 2021 году. Мы понимаем, что официальная статистика не отражает тех, кто избегает мобилизации. Поэтому в фонде занятости у нас значится меньше 100 тысяч безработных", – рассказал Гетманцев.

За первый год после начала войны количество зарегистрированных безработных в Украине уменьшилось почти вдвое. В феврале 2023 года количество безработных достигало 150 тысяч, а в феврале предыдущего года цифры были значительно больше – 313,8 тысяч. Больше всего безработных это женщины – 106,7 тысяч, мужчин только 43,3 тыс. Чаще всего без заработка оказываются украинцы в возрасте от 35 до 44 лет (29%) и от 45 до 55 лет (29%).

В Министерстве экономики подсчитали, на сколько должна вырасти занятость населения для восстановления Украины. Так, по подсчетам, для восстановления Украины уровень занятости к 2032 году должен вырасти на 67%.

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