Рада легализовала статус домашних работников: что изменится

Во время пленарного заседания 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5695 , регулирующий труд домашних работников. "За" соответствующее решение проголосовал 231 народный депутат.

Документ, который вступит в силу через три месяца со дня его опубликования, вводит в трудовое законодательство понятия домашний труд и домашний работник, а также обеспечивает таким работникам социальную защиту.

Законом определяется, что домашний труд – это работа, выполняемая на условиях трудового договора (контракта) с целью обслуживания домохозяйства. В то же время, домашним трудом не считается работа, совершаемая нерегулярно, если она суммарно не занимает более 40 часов в месяц.

Закон также предусматривает, что с домашними работниками заключается трудовой договор – в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон. В контракте может быть предусмотрена возможность платного или безвозмездного предоставления работодателем жилья, запрет работодателю самостоятельно отчислять из зарплаты стоимость проживания.

Среди прочего закон регулирует дополнительные права и гарантии домашних работников, рабочее время и время отдыха домашних работников, особенности расторжения трудового договора и прочее.

Прописано в документе также то, что не допускается принятие на работу домашними работниками лиц моложе 16 лет.

Почему возникла необходимость в регулировании работы домашних работников?

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью урегулирования вопроса занятости и официального трудоустройства домашних работников, обеспечения их социальной защиты и снижения уровня незадекларированного труда.

Отмечается, что принятие соответствующего закона обеспечит урегулирование вопроса неофициальной занятости домашних работников, создаст надлежащую нормативно правовую базу для их официального трудоустройства, позволит учесть всю специфику условий труда домашних работников, а также повысит уровень их социальной защищенности.

Кроме того, по оценкам Госстата, на момент наработки законопроекта, в Украине общее количество работников, оказывающих бытовые и персональные услуги в семьях, составило около 162 тысяч человек. Несмотря на законодательную урегулированность вопроса распространения общеобязательного социального страхования на данную категорию работающих лиц, работодатели не регистрируют и не платят за них взносы.

Напомним, что в первом чтении законопроект о регулировании труда домашних работников парламент поддержал в апреле 2023 года.

Работа во время войны

Полномасштабное российское вторжение в Украину повлияло фактически на все сферы жизни, в том числе и на работу. Так, по состоянию на конец 2023 года фактический показатель безработицы почти вдвое увеличился по сравнению с довоенным 2021 годом, сообщал председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Однако уже в 2024 году рынок труда понемногу приходит в себя после военных вызовов: на конец февраля рынок труда восстановился на 93% по количеству вакансий. Так, из 28 категорий на Work.ua у 9 работодателей предлагают больше вакансий, чем было в январе 2022 года.

При этом исследования Work.ua показывают, что украинцы хотят работать удаленно. Однако после начала полномасштабного вторжения количество вакансий дистанционной работы сократилось в 4 раза, тогда как на рынке труда в целом — в 10. Однако в январе 2024 года предложений удаленной работы было уже на 3% больше, чем в январе 2022 года.

За два года рынок труда дошел от чрезвычайно высокой конкуренции за вакансии до дефицита кадров. 74% работодателей, опрошенных в рамках исследования рынка труда Украины, отметили, что испытывают дефицит кадров. Еще 17% опрошенных столкнулись с кадровым голодом частично. Такие результаты исследования опубликовала Европейская бизнес ассоциация.

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