Мережа "Thrash! Траш!" відкриває 12 нових маркетів у 8 містах

Протягом квітня-травня 2024 року мережа "Thrash! Траш!" відкриє відразу 12 нових магазинів. Унаслідок кількість магазинів мережі зросте до 120 у 60 населених пунктах з 15 областей. Відповідно "Thrash! Траш!" стане однією з найбільших мереж формату "магазин біля дому" в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Fozzy Group.

Зазначається, що нові маркети "Thrash! Траш!" почнуть працювати за такими адресами:

Славутич, Київська обл., Дніпровський квартал, 5 – 25 квітня Київ, вул. Вахтанга Кікабідзе, 11 – 30 квітня Київ, вул. Райдужна, 8 – 30 квітня Київ, Оболонський пр-т, 36 Б – 1 травня Київ, Харківське шосе, 21 – 1 травня Київ, вул. Практична 9, ЖК Паркленд – 1 травня Вознесенськ, Миколаївська область, вул. Київська 208Б – 3 травня Славутич, Київська обл., Привокзальна площа, 5 – 17 травня Одеса, Малиновського вул, 33 – 17 травня Трускавець, Львівська обл., Суховоля вул, 54А – 17 травня Ржищів, Київська обл., вул. Соборна, 27 – 17 травня Первомайськ, Миколаївська обл., вул. Одеська 78Е,ТЦ "Магніт" – 24 травня

Фото: пресслужба Fozzy Group

Повідомляється, що на полицях "Thrash! Траш!" покупці знайдуть улюблені товари за приємними цінами: сири та ковбаску, овочі та фрукти й навіть ексклюзивні імпортні товари — оливки, хамон та вина.

А ще у всіх нових магазинах працюватимуть пекарні й буде смачна кава власного обсмаження.

Крім того, у травні у мережі "Thrash! Траш!" буде спеціальна пропозиція до пікніку та багато смачних і необхідних товарів зі знижкою до 30%.

Зауважимо, "Thrash" у перекладі з англійської означає "трощити".

"Уже 8 років "Thrash! Траш!" розвивається та будує щирі стосунки з гостями. Нас люблять за доступні ціни, особливу атмосферу, якість продуктів і широкий асортимент, який перевищує 3500 позицій. Ми плануємо продовжувати масштабуватися в пріоритетних для нас регіонах", - коментує Артем Безкоровайний, СЕО "Thrash! Траш!".

ДОВІДКА

Fozzy Group – одна з найбільших торгово-промислових груп України. Бізнес-інтереси групи охоплюють ритейл, виробництво продуктів харчування, банківську справу, ІТ, логістичний, туристичний і ресторанний бізнеси.

Fozzy Group запустила торговельну мережу "Thrash! Траш!" у 2016 році. Асортимент товарів у магазинах налічує понад 3 тисячі позицій як вітчизняних виробників, так і власного імпорту Fozzy Group.

У Fozzy Group входять такі торговельні мережі як:

"Сільпо" - мережа супермаркетів;

"Le Silpo" - мережа супермаркетів преміум-класу;

"Фора" - мережа магазинів;

Favore - супермаркет преміум-класу;

"THRASH!" - мережа дискаунтерів;

"Fozzy" - мережа оптових гіпермаркетів формату "Cash&Carry";

"Біла Ромашка" - мережа фармацевтичних супермаркетів.

Нагадаємо, у лютому 2024 рокуFozzy Group оголосила про відкриття свого першого медичного центру "Doctor Sam", розташованого у Києві, в торгово-розважальному центрі "Respublika Park" на Кільцевій дорозі, 1.