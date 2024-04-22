VARUS запускає послугу оптових закупівель для бізнесу

Сервіс VARUS.UA пропонує нове рішення для бізнесу — оптові закупівлі. Відтепер власники бізнесу можуть економити час, кошти та зусилля, замовляючи необхідні товари онлайн з доставкою.

Про це повідомила пресслужба VARUS.

Зазначається, що мінімальна сума замовлення для бізнес-доставки становить 5 000 грн.

Доставка здійснюється в зоні покриття VARUS.UA у 79 населених пунктах у 4-х областях України.

Детальну інформацію про терміни доставки та вартість ви зможете дізнатись у менеджера під час оформлення на VARUS.UA.

"Бізнес-доставка VARUS.UA — це зручне та економне рішення для представників бізнесу, які шукають надійного постачальника продуктів та товарів", - зауважують в компанії.

Що пропонує VARUS

Як наголошують в компанії, VARUS.UA – це зручний сервіс, що пропонує своїм клієнтам:

Широкий асортимент: понад 20 000 найменувань продуктів харчування, напоїв, товарів побутової хімії та товарів для дому від провідних виробників.

Зручність: зручне оформлення онлайн-замовлення, швидке комплектування та вчасна доставка.

Якість: гарантія свіжості та відповідності продукції всім стандартам якості.

Персональний сервіс: команда фахівців VARUS.UA завжди готова надати консультацію та допомогти з вибором продукції.

ДОВІДКА:

VARUS — національна мережа супермаркетів, що представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією «Омега». Перший магазин мережі відкрився у 2003 році у Дніпрі, наразі загальна кількість — 109 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві.

Мережа VARUS працює в кількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go і сервіс усвідомлених покупок VARUS.UA.

Раніше мережа VARUS оголосила про завершення партнерства з сервісом доставки Zakaz.ua у зв’язку з масштабуванням власного сервісу VARUS.UA.