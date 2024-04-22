VARUS запускает услугу оптовых закупок для бизнеса

Сервис VARUS.UA предлагает новое решение для бизнеса – оптовые закупки. Теперь владельцы бизнеса могут экономить время, средства и усилия, заказывая необходимые товары онлайн с доставкой.

Об этом сообщила пресс-служба VARUS.

Минимальная сумма заказа для бизнес-доставки составляет 5 000 грн.

Доставка осуществляется в зоне покрытия VARUS.UA в 79 населенных пунктах в 4-х областях Украины.

Подробную информацию о сроках доставки и стоимости вы сможете узнать у менеджера при оформлении на VARUS.UA.

"Бизнес-доставка VARUS.UA - это удобное и экономное решение для представителей бизнеса, которые ищут надежного поставщика продуктов и товаров", - отмечают в компании.

Что предлагает VARUS

Как отмечают в компании, VARUS.UA – это удобный сервис, предлагающий своим клиентам:

Широкий ассортимент: более 20 000 наименований продуктов питания, напитков, товаров бытовой химии и товаров для дома от ведущих производителей.

Удобство: удобное оформление онлайн-заказа, быстрая комплектация и своевременная доставка.

Качество: гарантия свежести и соответствия продукции всем стандартам качества.

Персональный сервис: команда специалистов VARUS.UA всегда готова предоставить консультацию и помочь с выбором продукции.

СПРАВКА:

VARUS – национальная сеть супермаркетов, представленная на рынке продуктового ритейла Украины компанией «Омега». Первый магазин сети открылся в 2003 году в Днепре, общее количество — 109 супермаркетов в разных городах Украины и DarkStore в Киеве.

Сеть VARUS работает в нескольких форматах: классические супермаркеты, магазины To Go и сервис осознанных покупок VARUS.UA.

Ранее сеть VARUS объявила о завершении партнерства с сервисом доставки Zakaz.ua в связи с масштабированием собственного сервиса VARUS.UA.