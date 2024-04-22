- Категория
- Ритейл
- Дата публикации
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VARUS запускает услугу оптовых закупок для бизнеса
Сервис VARUS.UA предлагает новое решение для бизнеса – оптовые закупки. Теперь владельцы бизнеса могут экономить время, средства и усилия, заказывая необходимые товары онлайн с доставкой.
Об этом сообщила пресс-служба VARUS.
Минимальная сумма заказа для бизнес-доставки составляет 5 000 грн.
Доставка осуществляется в зоне покрытия VARUS.UA в 79 населенных пунктах в 4-х областях Украины.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Подробную информацию о сроках доставки и стоимости вы сможете узнать у менеджера при оформлении на VARUS.UA.
"Бизнес-доставка VARUS.UA - это удобное и экономное решение для представителей бизнеса, которые ищут надежного поставщика продуктов и товаров", - отмечают в компании.
Что предлагает VARUS
Как отмечают в компании, VARUS.UA – это удобный сервис, предлагающий своим клиентам:
- Широкий ассортимент: более 20 000 наименований продуктов питания, напитков, товаров бытовой химии и товаров для дома от ведущих производителей.
- Удобство: удобное оформление онлайн-заказа, быстрая комплектация и своевременная доставка.
- Качество: гарантия свежести и соответствия продукции всем стандартам качества.
- Персональный сервис: команда специалистов VARUS.UA всегда готова предоставить консультацию и помочь с выбором продукции.
СПРАВКА:
VARUS – национальная сеть супермаркетов, представленная на рынке продуктового ритейла Украины компанией «Омега». Первый магазин сети открылся в 2003 году в Днепре, общее количество — 109 супермаркетов в разных городах Украины и DarkStore в Киеве.
Сеть VARUS работает в нескольких форматах: классические супермаркеты, магазины To Go и сервис осознанных покупок VARUS.UA.
Ранее сеть VARUS объявила о завершении партнерства с сервисом доставки Zakaz.ua в связи с масштабированием собственного сервиса VARUS.UA.