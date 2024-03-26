Fozzy Group розширила мережу спортклубів Apollo Next: де відкрилися нові заклади

Одна з найбільших торгово-промислових груп України Fozzy Group відкрила два нові спортивні клуби Apollo Next у Києві та Борисполі. Це вже восьмий та дев’ятий клуби мережі в Україні.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У Києві новий Apollo Next почав працювати у ТРЦ Фестивальний за адресою проспект Червоної Калини, 43/2.

У Борисполі спортклуб знаходиться у ЦУМ "Київський шлях" за адресою Бориспіль, вул. Київський шлях, 14 Ж.

У компанії додали, що тепер у Києві сім клубів, ще по одному працюють у Львові та Борисполі.

Зазначається, що Fozzy Group запустила мережу спортклубів Apollo Next у вересні 2021 року. Тоді в компанії розповіли, що вся мережа спортивних клубів повністю діджіталізована, там відсутні паперові контракти, картки, ключі або готівка, оскільки вся взаємодія відбувається через сайт, програму, систему розпізнавання осіб, браслет Apollo Next та NFC-пристрої. А доступ до всіх послуг відбувається за допомогою сканування браслета.

Додамо, що у Fozzy Group входять такі торгівельні мережі як:

"Сільпо" - мережа супермаркетів;

"Le Silpo" - мережа супермаркетів преміум-класу;

"Фора" - мережа магазинів;

Favore - супермаркет преміум-класу;

"THRASH!" - мережа дискаунтерів;

"Fozzy" - мережа оптових гіпермаркетів формату "Cash&Carry";

"Біла Ромашка" - мережа фармацевтичних супермаркетів.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Fozzy Group оголосила про відкриття свого першого медичного центру "Doctor Sam", розташованого у Києві, в торгово-розважальному центрі "Respublika Park" на Кільцевій дорозі, 1.