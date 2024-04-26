- Тип
- Партнерський матеріал
- Категорія
- Ритейл
- Дата публікації
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Рестарт у ритейлі: як піднятися на новий рівень конкурентоспроможності
18-19 квітня в Києві відбулась щорічна, 15-та за рахунком, Всеукраїнська конференція Food & NonFoodMaster& CatMan-2024: «Рестарт у ритейлі: як піднятися на новий рівень конкурентоспроможності».
Це єдиний в Україні спеціалізований захід для фахівців у галузі ритейла та суміжних галузей. На зустрічі зібралися понад 600 власників і топ-менеджерів роздрібних мереж України (власників, генеральних, комерційних директорів, директорів з продажу, закупівель, керівників СТМ). Були присутні також провідні виробники та імпортери FMCG товарів (від міжнародних компаній-лідерів до невеликих регіональних виробників продуктів харчування).
Учасники конференції обговорили роботу галузі у воєнний час, а також провели перемовини з чинними та майбутніми партнерами.
Організатором конференції виступила В2В медіа-група TradeMasterGroup.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Партнери виставки
Генеральний Партнер – STRATEG
Фарро Партнер
Офіційний Партнер з безпеки – SHERIFF
IT Партнер САБ
Фінтех-партнер Rozetkapay
Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos
Партнер IT рішень – Бізнес Аналітика
Фінансовий Партнер ПАТ «МТБ БАНК»
Батарейки НАША СИЛА - Наш Сильний Партнер НАША СИЛА
Промислові сонячні електростанції - Eco Tech Ukraine
Паперовий партнер - ТК Альбатрос
Партнер з чистоти та гігієни - Afina Group
Трансформаційний Партнер – EALC
Партнер кава-брейку – Liberti
Конференція проходила у двох тематичних залах — Food & NonFoodmaster і CatMan, між якими учасники могли переміщатися відповідно до власних інтересів.
Серед спікерів:
- Юлія Зарицька, директорка з роботи з корпоративними клієнтами ПАТ «МТБ Банк», презентувала доповідь «Сучасні інструменти фінансової підтримки бізнесу».
- Олександр Сивак, власник «Стратег Україна», і Дмитро Карпачов, психолог-практик, автор методу сугестивно проективної арт терапії, виступили з темою «Не дитячі ігри, психологія і комерція на ринку України».
- Дмитро Борисов, комерційний директор Linkos Group, розповів про «Готові рішення для впровадження е-ТТН. Вплив нових технологій на транспортування товарів».
- Вікторія Ільченко, аналітик ГС «Спілка Автоматизаторів Бізнесу», виступила з презентацію «Нова мережа. Яку автоматизацію вибрати?».
- Олексій Миропольський, комерційний директор RozetkaPay, виступив із темою «Як обрати платіжний сервіс, щоб покращити клієнтський досвід».
- Олександр Костянчук, власник компанії «Бізнес Аналітика», розповів про «Автоматизацію планування продажів. Як скоротити час на планування з 2 тижнів до 3 днів».
- Максим Туренко, комерційний директор Sheriff, виступив із доповіддю «Антикризовий менеджмент. Розробка плану «Б» у стресових умовах».
- Ігор Руденко, комерційний директор «Наша сила», виступив із доповіддю «Вибудова категорії батарейок у сучасному українському ритейлі».
- Тетяна Духова, комерційна директорка Eco Tech Ukraine, виступила з темою «Сонячні електростанції для виробничих підприємств. Економія, декарбонізація та інвестиції в сталий розвиток».
- Олексій Соболєв, директор з розвитку Afina Group, презентував доповідь «Afina Group: від дистрибуції до створення власних брендів національного масштабу».
- Ліна Стрєльнікова, керівниця відділу роботи з торгівельними мережами ТК «Альбатрос», і Анастасія Дроботун, національна менеджерка з мерчандайзингу ТК «Альбатрос», розповіли про «Виклики мерчандайзингу в Україні в умовах війни. Успішні кейси на прикладі співпраці з ТК «Альбатрос» і ТОВ «Галіція Трейд».
На конференції відбулось нагородження переможці щорічної Національної Премії «Made-in-Ukraine-2024: Кращий партнер року серед виробників» та
«Retail-in-Ukraine-2024: Найкращий партнер року серед роздрібних мереж»
Партнером Церемонії нагородження виступила компанія BAYADERA GROUP Переможці: Динаміка продажів - «Аврора Мультимаркет»
Стабільність взаєморозрахунків - Auchan Україна
Маркетингова підтримка - ТОВ «РУШ» лінія магазинів EVA
Професіоналізм команди мережі - АТБ-Маркет
Категорія ТОВАРИ ДЛЯ ДІТЕЙ - СТРАТЕГ Україна
Категорія МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ - ПрАТ ЮРІЯ ТМ Волошкове поле
Категорія М’ЯСОПРОДУКТИ - ТОВ «САЛТІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»
Категорія ЯЙЦЯ - ТОВ «Ясенсвіт»
Категорія ЗАМОРОЖЕНІ НАПІВФАБРИКАТИ - ФОП Бєглов О.Ю. ТМ Злата Піч & ТМ Добра Вечеря
Категорія БАКАЛІЯ: олія - Приватне підприємство «Оліяр»
Категорія БАКАЛІЯ: соус - ПП Віктор і К ТМ «Королівський смак»
Категорія КАВА, КАКАО - ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна»
Категорія ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ - ТДВ «Запорізький хлібокомбінат №1»
Категорія СНЕКИ - Snack Production
Категорія ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ - ТОВ Нестле Україна
Категорія ТОВАРИ ДЛЯ ТВАРИН - ТОВ «Кормотех»
Категорія НOUSEHOLD - Biosphere Corporation
Категорія ЕЛЕКТРОНІКА - Наша сила
Учасники конференції продовжили роботу за столами перемовин «Мережа-постачальник». Це унікальний формат бізнес-зустрічей, під час яких провідні й нові постачальники українського ринку знайомляться й укладають домовленості про майбутні поставки. Цього разу «Столи перемовин» зібрали представників 50 торгових мереж і понад 200 постачальників.
B2B Медіа-група TradeMasterGroup, вітає учасників конференції з набутими знаннями і новими знайомствами.
Дякуємо ЗМІ за підтримку: Depo, Dsnews.ua, Interfax, Delo.ua, Logist.fm, 44.ua, Marketer, Agrostory, Worldexpo, Open4business, Igate, Перший Бізнесовий biz, Fixygen, Uspih.in.ua