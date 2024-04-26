18-19 квітня в Києві відбулась щорічна, 15-та за рахунком, Всеукраїнська конференція Food & NonFoodMaster& CatMan-2024: «Рестарт у ритейлі: як піднятися на новий рівень конкурентоспроможності».

Це єдиний в Україні спеціалізований захід для фахівців у галузі ритейла та суміжних галузей. На зустрічі зібралися понад 600 власників і топ-менеджерів роздрібних мереж України (власників, генеральних, комерційних директорів, директорів з продажу, закупівель, керівників СТМ). Були присутні також провідні виробники та імпортери FMCG товарів (від міжнародних компаній-лідерів до невеликих регіональних виробників продуктів харчування).

Учасники конференції обговорили роботу галузі у воєнний час, а також провели перемовини з чинними та майбутніми партнерами.

Організатором конференції виступила В2В медіа-група TradeMasterGroup.

Партнери виставки

Генеральний Партнер – STRATEG

Фарро Партнер

Офіційний Партнер з безпеки – SHERIFF

IT Партнер САБ

Фінтех-партнер Rozetkapay

Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos

Партнер IT рішень – Бізнес Аналітика

Фінансовий Партнер ПАТ «МТБ БАНК»

Батарейки НАША СИЛА - Наш Сильний Партнер НАША СИЛА

Промислові сонячні електростанції - Eco Tech Ukraine

Паперовий партнер - ТК Альбатрос

Партнер з чистоти та гігієни - Afina Group

Трансформаційний Партнер – EALC

Партнер кава-брейку – Liberti

Конференція проходила у двох тематичних залах — Food & NonFoodmaster і CatMan, між якими учасники могли переміщатися відповідно до власних інтересів.

Серед спікерів:

Юлія Зарицька , директорка з роботи з корпоративними клієнтами ПАТ «МТБ Банк», презентувала доповідь «Сучасні інструменти фінансової підтримки бізнесу» .

, директорка з роботи з корпоративними клієнтами ПАТ «МТБ Банк», презентувала доповідь . Олександр Сивак , власник «Стратег Україна», і Дмитро Карпачов , психолог-практик, автор методу сугестивно проективної арт терапії, виступили з темою «Не дитячі ігри, психологія і комерція на ринку України» .

, власник «Стратег Україна», і , психолог-практик, автор методу сугестивно проективної арт терапії, виступили з темою . Дмитро Борисов , комерційний директор Linkos Group, розповів про «Готові рішення для впровадження е-ТТН. Вплив нових технологій на транспортування товарів» .

, комерційний директор Linkos Group, розповів про . Вікторія Ільченко , аналітик ГС «Спілка Автоматизаторів Бізнесу», виступила з презентацію «Нова мережа. Яку автоматизацію вибрати?» .

, аналітик ГС «Спілка Автоматизаторів Бізнесу», виступила з презентацію . Олексій Миропольський , комерційний директор RozetkaPay, виступив із темою «Як обрати платіжний сервіс, щоб покращити клієнтський досвід» .

, комерційний директор RozetkaPay, виступив із темою . Олександр Костянчук , власник компанії «Бізнес Аналітика», розповів про «Автоматизацію планування продажів. Як скоротити час на планування з 2 тижнів до 3 днів» .

, власник компанії «Бізнес Аналітика», розповів про . Максим Туренко , комерційний директор Sheriff, виступив із доповіддю «Антикризовий менеджмент. Розробка плану «Б» у стресових умовах» .

, комерційний директор Sheriff, виступив із доповіддю . Ігор Руденко , комерційний директор «Наша сила», виступив із доповіддю «Вибудова категорії батарейок у сучасному українському ритейлі» .

, комерційний директор «Наша сила», виступив із доповіддю . Тетяна Духова , комерційна директорка Eco Tech Ukraine, виступила з темою «Сонячні електростанції для виробничих підприємств. Економія, декарбонізація та інвестиції в сталий розвиток» .

, комерційна директорка Eco Tech Ukraine, виступила з темою . Олексій Соболєв , директор з розвитку Afina Group, презентував доповідь «Afina Group: від дистрибуції до створення власних брендів національного масштабу» .

, директор з розвитку Afina Group, презентував доповідь . Ліна Стрєльнікова, керівниця відділу роботи з торгівельними мережами ТК «Альбатрос», і Анастасія Дроботун, національна менеджерка з мерчандайзингу ТК «Альбатрос», розповіли про «Виклики мерчандайзингу в Україні в умовах війни. Успішні кейси на прикладі співпраці з ТК «Альбатрос» і ТОВ «Галіція Трейд».

На конференції відбулось нагородження переможці щорічної Національної Премії «Made-in-Ukraine-2024: Кращий партнер року серед виробників» та

«Retail-in-Ukraine-2024: Найкращий партнер року серед роздрібних мереж»

Партнером Церемонії нагородження виступила компанія BAYADERA GROUP Переможці: Динаміка продажів - «Аврора Мультимаркет»

Стабільність взаєморозрахунків - Auchan Україна

Маркетингова підтримка - ТОВ «РУШ» лінія магазинів EVA

Професіоналізм команди мережі - АТБ-Маркет

Категорія ТОВАРИ ДЛЯ ДІТЕЙ - СТРАТЕГ Україна

Категорія МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ - ПрАТ ЮРІЯ ТМ Волошкове поле

Категорія М’ЯСОПРОДУКТИ - ТОВ «САЛТІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

Категорія ЯЙЦЯ - ТОВ «Ясенсвіт»

Категорія ЗАМОРОЖЕНІ НАПІВФАБРИКАТИ - ФОП Бєглов О.Ю. ТМ Злата Піч & ТМ Добра Вечеря

Категорія БАКАЛІЯ: олія - Приватне підприємство «Оліяр»

Категорія БАКАЛІЯ: соус - ПП Віктор і К ТМ «Королівський смак»

Категорія КАВА, КАКАО - ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна»

Категорія ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ - ТДВ «Запорізький хлібокомбінат №1»

Категорія СНЕКИ - Snack Production

Категорія ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ - ТОВ Нестле Україна

Категорія ТОВАРИ ДЛЯ ТВАРИН - ТОВ «Кормотех»

Категорія НOUSEHOLD - Biosphere Corporation

Категорія ЕЛЕКТРОНІКА - Наша сила

Учасники конференції продовжили роботу за столами перемовин «Мережа-постачальник». Це унікальний формат бізнес-зустрічей, під час яких провідні й нові постачальники українського ринку знайомляться й укладають домовленості про майбутні поставки. Цього разу «Столи перемовин» зібрали представників 50 торгових мереж і понад 200 постачальників.

B2B Медіа-група TradeMasterGroup, вітає учасників конференції з набутими знаннями і новими знайомствами.

Дякуємо ЗМІ за підтримку: Depo, Dsnews.ua, Interfax, Delo.ua, Logist.fm, 44.ua, Marketer, Agrostory, Worldexpo, Open4business, Igate, Перший Бізнесовий biz, Fixygen, Uspih.in.ua