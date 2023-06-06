"Реформа правильна". Зеленський заявив про підтримку податкового проєкту "10-10-10"

Україна має провести радикальну податкову реформу, але це відбудеться після війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання щодо ставлення до проєкту податкової реформи "10-10-10", передає Liga.net.

"Реформа правильна, реформа точно буде. Відновлення нашої держави має бути в найкращій [податковій] системі Європи, щоб наша держава була привабливою для повернення", – висловився він.

Як зазначив очільник держави, це стосується не тільки податків, але й інших фінансових новацій.

"По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє 1000 євро, а у нас – 500-600", – сказав Зеленський.

Президент пояснив, що законопроєкт про податкову реформу поки що не вносять на розгляд, оскільки триває війна й існують домовленості з Міжнародним валютним фондом.

"Ми дотаційна економіка. Не ми встановлюємо правила зараз, коли не наша економіка генерує гроші, а їх нам дають. Тому що ми виплачуємо пенсії за рахунок інших держав. Тому ми повинні рахуватися з МВФ. Усі міжнародні інституції бояться ризиків зниження податків. Коли великі ризики через виїзд бізнесу і втрату робочих місць, а ти хочеш при цьому знизити податки, авжеж, тобі ніхто не дасть такої можливості", – додав він.

"Програма мені подобається, але потрібно, щоб вона подобалася не тільки нам із вами", – резюмував Зеленський.

Податкова реформа "10-10-10"

У серпні 2022 року заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив про обговорення нової концепції податкової реформи, яка передбачає зменшення ставки основних податків із посиленням контролю за їх сплатою. В ОП пропонували 10%-й податок на прибуток, 10%-й податок на дохід фізосіб і 10%-й податок на додану вартість.

Шурма зазначав, що компенсаторами для такої реформи могли б стати сумлінна сплата податків, збільшення оподаткування тютюну, алкоголю і нафтопродуктів, а також скасування відшкодування ПДВ на сировинні товари.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко у грудні сказав, що наразі податкова реформа зі зниженням ставок матиме негативні наслідки.

А очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев нещодавно поділився думкою, що про проєкт "10-10-10" наразі не можна говорити як про реформу, оскільки немає чітко визначених та прорахованих кроків, які були б викладені офіційно. При цьому він вважав, що ідея навряд має підтримку з боку президента України Володимира Зеленського, оскільки тоді відповідний законопроєкт був би вже в залі парламенту.