В ЕС обещают ускорить поставки оружия в Украину

Европейский Союз ускоряет поставки оружия в Украину в поддержку контрнаступления Вооруженных сил.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон, передает "Голос Америки" .

"Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов – это война высокой интенсивности, в которой они играют решающую роль", - отметил он.

По его словам, ЕС готовится к тому, что война будет продолжаться несколько месяцев, а то и дольше.

Напомним, украинские военные продолжают контрнаступательные действия на востоке и юге Украины. Защитники продвигаются по всем выбранным для наступления направлениям.

За прошедшие полторы недели украинские войска на восточном направлении продвинулись более чем на 3 километра.

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