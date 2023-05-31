Украина через Всемирный банк получила очередные $1,25 млрд от США: куда направят средства

Сегодня, 31 мая, Украина получила от США $1,25 млрд финансовой поддержки в рамках проекта Всемирного банка PEACE.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Средства пойдут на поддержку государственного бюджета, в частности, социальные и гуманитарные расходы. Благодарен США и Всемирному банку. Ценим помощь партнеров во время борьбы с агрессором", - подчеркнул глава правительства.

Україна 🇺🇦 отримала від США 🇺🇸 $1.25 млрд фінансової підтримки в рамках проєкту @WorldBank PEACE. Кошти підуть на підтримку державного бюджету, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

Вдячний США та @WorldBank. Цінуємо допомогу партнерів під час боротьби з агресором. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) May 30, 2023

Грант предоставлен в рамках финансирования для Проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE).

Напомним, 11 мая 2023 года Украина получила финансирование от Всемирного банка в размере 132 млн. долларов США. Денежные средства пойдут на поддержку сельского хозяйства.

Ранее в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн. евро финансирования от Всемирного банка. Эти средства были предоставлены на льготных условиях Международной ассоциации развития (МАР).

А 29 марта через Целевой фонд Всемирного банка США перечислили Украине гранты в размере 1 млрд 253 млн долларов.

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