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Украина через Всемирный банк получила очередные $1,25 млрд от США: куда направят средства
Сегодня, 31 мая, Украина получила от США $1,25 млрд финансовой поддержки в рамках проекта Всемирного банка PEACE.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
"Средства пойдут на поддержку государственного бюджета, в частности, социальные и гуманитарные расходы. Благодарен США и Всемирному банку. Ценим помощь партнеров во время борьбы с агрессором", - подчеркнул глава правительства.
Грант предоставлен в рамках финансирования для Проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 11 мая 2023 года Украина получила финансирование от Всемирного банка в размере 132 млн. долларов США. Денежные средства пойдут на поддержку сельского хозяйства.
Ранее в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн. евро финансирования от Всемирного банка. Эти средства были предоставлены на льготных условиях Международной ассоциации развития (МАР).
А 29 марта через Целевой фонд Всемирного банка США перечислили Украине гранты в размере 1 млрд 253 млн долларов.
Источник фото: ua.depositphotos.com