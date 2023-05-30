МВФ планирует пересмотреть программу расширенного финансирования для Украины: какой транш можно ожидать

По итогам работы миссии представители Международного валютного фонда (МВФ) и украинские власти достигли согласия на уровне персонала по пересмотру условий соглашения о расширенном финансировании (EFF). Решение предусматривает, что кредитор может выделить Киеву около $900 млн (663,9 миллиона СДР).

Об этом сообщили пресс-службы НБУ и МВФ.

"Экономика Украины демонстрирует чрезвычайную устойчивость, и последние экономические события указывают на постепенное экономическое восстановление в 2023 году, хотя перспективы остаются очень неопределенными, поскольку сохраняется очень высокая неопределенность, связанная с войной... Все количественные критерии эффективности на конец апреля и структурные контрольные показатели до конца мая были выполнены", - подытожили в МВФ работу миссии.

Уточняем, что соглашение, достигнутое на уровне персонала, подлежит одобрению исполнительным советом МВФ, рассмотрение которого ожидается в ближайшие недели.

Четырехлетнее соглашение МВФ для Украины с доступом к $15,6 млрд (11,6 миллиардов СДР) было утверждено 31 марта и является частью пакета международной поддержки для Украины на $115 млрд. В рамках программы Киев уже получил 2,7 млрд долларов.

По оценке миссии Украина выполняет требования, необходимые для ее пересмотра. В то же время кредитор фиксирует сохранение проблем, оказывающих влияние на экономические показатели:

Бюджетный дефицит остается очень высоким, что влечет за собой увеличение уровня необходимости в финансировании, которые покрываются внешними грантами и льготными займами. Защита основных функций государства в условиях существующих финансовых ограничений и в дальнейшем потребует от органов власти ориентироваться в сложных политических компромиссах. Решающей будет отмена поправок к законодательству о мобилизации доходов в соответствии с военным положением, если это уместно, избегая новых мер, которые могут уменьшить налоговые поступления.

"Постоянное внедрение структурных реформ в рамках программы, включая государственное управление, борьбу с коррупцией и управление государственными инвестициями, укрепит институции и заложит основу для сильного и устойчивого роста. Все это вместе будет способствовать созданию условий для восстановления и реконструкции", — констатируют в МВФ.

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